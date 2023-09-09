دغموم لـ في الجول: رشحت غناوي لـ المصري.. والنادي في انتظار موقف اللاعب في الجزائر

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 13:37

كتب : عمرو نبيل

غيلاس غناوي

ينتظر المصري حسم موقف الجزائري غيلاس غناوي قبل ضمه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الحالية، في ظل الجدل المثار حوله.

غيلاس جناوي

النادي : بارادو

المصري

الجناح البالغ 25 عاما فسخ تعاقده مع وفاق سطيف وبات على أعتاب المصري بعد ترشيح من مواطنه عبد الرحيم دغموم.

وقال عبد الرحيم دغموم لـ FilGoal.com: "رشحت غيلاس غناوي للانضمام لصفوف المصري، وأقنعته بالانتقال للفريق في ظل وجود عرض آخر من سيراميكا كليوباترا".

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وعلم FilGoal.com إن المصري ينتظر موقف الجناح مع وفاق سطيف والاتحاد الجزائري بخصوص البطاقة الدولية قبل إتمام التعاقد، بعدما فسخ اللاعب عقده مع وفاق سطيف من طرف واحد.

غيلاس الذي يشغل مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب بدأ مسيرته في أكاديمية بارادو حتى وصل للفريق الأول.

تأكيدا لـ

وانضم الموسم الماضي لوفاق سطيف وشارك في 21 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3 في الدوري الجزائري.

وفي مايو الماضي وبحسب قناة "النهار" الجزائرية زُج به في السجن بشكل مؤقت بتهمة "تبييض الأموال".

ولم يخض غيلاس أي مباراة منذ ذلك الحين حتى نهاية الموسم في الجزائر.

وبحسب صحيفة "المساء" الجزائرية فإن عقد غيلاس مع وفاق سطيف ممتد حتى 2025، وفسخ اللاعب تعاقده من طرف واحد بعدما راسل النادي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وحدد شهر يوليو الماضي كآخر مهلة.

وأشار التقرير إلى أن غيلاس وقّع لفريق شباب قسنطينة الشهر الماضي وسيرتدي القميص رقم 26.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

غيلاس غناوي المصري وفاق سطيف شباب قسنطينة
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