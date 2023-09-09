فيفا: بأرقام قياسية.. الدوري السعودي خلف الإنجليزي في الأكثر إنفاقا على الانتقالات

احتل الدوري السعودي المرتبة الثانية خلف الإنجليزي في قائمة الأكثر إنفاقا على انتقالات اللاعبين الجدد.

وشهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي الذي أُغلق يوم 7 سبتمبر إبرام الأندية السعودية صفقات قياسية.

وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن أندية الدوري السعودي أنفقت 875.4 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد، متجاوزة ما تكبدته 4 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأوضحت التقارير أن الدوري السعودي احتل المرتبة الثانية بصافي إنفاق قدره 875.4 مليون دولار خلف الدوري الإنجليزي الذي أنفق 1.98 مليار دولار.

وتفوقت السعودية على فرنسا (859.7) وألمانيا (762.4) وإيطاليا (711) وإسبانيا (405.6) مليون دولار.

وأوضح بيان فيفا أن نتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10بالمائة من المجموع.

وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة بموسم 2022 (4.85 مليار دولار).

وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، شهد الدوري السعودي صفقات نارية في الصيف، تقدمها البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد)، السنغالي ساديو ماني (النصر) والجزائري رياض محرز (الأهلي).