بـ 9 أهداف في النهائي.. نيوزيلاندا تحجز مقعدا في أولمبياد باريس 2024

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

منتخب نيوزيلاندا الأولمبي

تأهل منتخب نيوزيلاندا لنهائيات أولمبياد باريس 2024 وأصبح 10 المتأهلين بعدما حقق فوزا كاسحا بنتيجة 9-0 في المباراة النهائية لتصفيات أوقيانوسيا.

ويشارك منتخب نيوزيلاندا في الأولمبياد للمرة الرابعة في تاريخه حيث كان أفضل إنجاز له في طوكيو 2020 بالوصول لربع النهائي.

وتصدر منتخب نيوزيلاندا ترتيب مجموعته بالفوز على باباوا نيو غينيا 3-0 لعدم سفر الفريق في الوقت المناسب ثم جزر فيجي بنتيجة 3-1.

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وفي نصف النهائي اكتسحوا فانواتو بنتيجة 8-0 ثم جزر فيجي مجددا في النهائي بنتيجة 9-0.

وتأهلت حتى الآن منتخبات: فرنسا – أمريكا – جمهورية الدومينيكان – إسبانيا – أوكرانيا – المغرب – مصر – مالي – نيوزيلاندا.

وتتبقى 6 مقاعد موزعة كالتالي: 3 مقاعد لقارة آسيا – مقعدان لقارة أمريكا الجنوبية – بطاقة الملحق بين رابع إفريقيا وآسيا.

يذكر أن منتخب البرازيل هو من حقق الميدالية الذهبية في آخر نسختين من الأولمبياد في ريو 2016 وطوكيو 2020.

نيوزيلاندا أولمبياد باريس 2024 أوقيانوسيا
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