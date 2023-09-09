مدرب الزمالك: البداية المتأخرة لفترة الإعداد مدروسة.. وفتوح سيجدد عقده 100%

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

يثق أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على بقاء أحمد فتوح نجم الفريق وتجديد تعاقده.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وقال مجدي عبر أون تايم سبورتس: "فتوح لاعب مهم للغاية خاصة في طريقة لعب أوسوريو. ليس من السهل الحصول على لاعب موهوب بالفطرة مثله".

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وأضاف "فتوح يحب النادي وبالطبع لديه الرغبة في الاستمرار ومع قدوم مجلس إدارة جديد واستقرار الأمور أتوقع تجديد تعاقده وبقائه في الزمالك بنسبة 100%".

وعن أحمد مصطفى زيزو قال: "زيزو لاعب كبير ومهم. لم يتحدث معنا أحد عن عروض لرحيله واللاعب ملتزم، لكن بشكل عام أوسوريو يرى ألا يوجد فريق في العالم يقف على لاعب حال تلقيه".

وعن فترة الإعداد للموسم الجديد أوضح "البداية المتأخرة للفريق في فترة الإعداد مدروسة. هناك فرق تبدأ قبل انطلاق الدوري بشهرين وتعاني بدنيا بعد 5 جولات".

وتابع "الأمر يتعلق بما تقوم به خلال تلك الفترة خاصة أن طريقة لعبنا تركز بشكل أكبر على النواحي الفنية. عملنا الأيام الماضية وفقا للبرنامج الموضوع من أوسوريو في انتظار وصوله خلال ساعات لاستكمال التحضيرات".

وأكمل "أوسوريو يعتمد على العمل الجماعي وهذا ما يقلل الفوارق الفردية بين اللاعبين ويجعل الفريق يظهر بشكل أفضل".

وعن إيقاف القيد شدد "كنا بحاجة لـ 3 صفقات ولكننا سنعمل وفقا للإمكانيات المتاحة. قمنا بتصعيد 5 لاعبين من قطاع الناشئين وقد يكون لهم دورا مهما مع الفريق في الفترة المقبلة".

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الإثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك أحمد فتوح أحمد مجدي
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