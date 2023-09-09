مران الزمالك - عودة أوسوريو.. وتدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وعواد والسيسي

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في مران الزمالك الجماعي صباح اليوم السبت، الذي يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور لـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل أوسوريو المدير الفني للفريق إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، قادما من إسبانيا بعدما تواجد هناك لعدة أيام لإلقاء محاضرات فنية.

وقاد المدير الفني التدريبات الجماعية اليوم، برفقة أفراد الجهاز المعاون له والذي يضم كل من، مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية على هامش المران، واستمرت هذه الفقرة لمدة 30 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وتم تقسيمها إلى جزئين، الأول تضمن تدريبا بدنية استمرت لمدة 20 دقيقة لتقوية العضلات.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تأهيل باستخدام أدوات مخصصة لذلك، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لمدة 10 دقائق.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المران مشاركة محمود شريف الشناوي حارس المرمى الشاب مواليد 2004، ويتدرب رفقة الفريق الأول بصحبة عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، في ظل غياب محمد عواد للإصابة ومحمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بشكل منفرد وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من محمد أسامة طبيب الفريق، لتجهيزه بالشكل المناسب في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن مواجهة الزمالك والسكة الحديد الودية الأخيرة.

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية الخاصة خلال مران اليوم عقب مشاركته في الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في الفريق، دون خوض الفقرة الخطية والتقسيمة الفنية.

وشارك عمرو السيسي لاعب وسط الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وخاض عمرو السيسي التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وواصل محمد عواد البرنامج التأهيلي الموضوع له، يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب بسبب معاناته من إصابة عبارة عن رشح في الركبة.

في المقابل أدي أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي اليوم السبت، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات التأهيلية مع زملائه، كما لم يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

و قرر أوسوريو، خوض الفريق لتدريبات خاصة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت داخل معسكر الإعداد الداخلي بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

واستقر الجهاز الفني على خوض التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمعسكر مصر الجديدة، وسيكون المران عبارة عن تدريبات بدنية وتأهيلية.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.