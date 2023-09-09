نيمار: الهداف التاريخي لـ البرازيل؟ لا يعني أنني أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

رفض نيمار هداف منتخب البرازيل التاريخي أن يصف نفسه الأفضل في تاريخ السامبا بعدما حطّم رقم بيليه.

وسجل نيمار ثنائية أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 جعلته ينفرد بترتيب هدافي منتخب البرازيل برصيد 79 هدفا إذ فض الشراكة مع الراحل بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

وقال نيمار خلال تكريمه عقب اللقاء من رئيس الاتحاد البرازيلي: "سعيد للغاية، لا توجد كلمات تعبر عن ذلك، لم أتخيل الوصول لهذا الرقم والآن بعد الوصول له وتخطي بيليه لا يعني أنني أفضل منه أو من أي لاعب آخر في منتخب البرازيل".

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وأضاف "أردت دوما تدوين اسمي في تاريخ الكرة البرازيلية ومنتخب البرازيل، اليوم فعلت ذلك، أشكر عائلتي وأصدقائي كثيرا".

وتصدر منتخب البرازيل الترتيب مبكرا بفارق الأهداف عن أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا.

وللمباراة 35 لم يخسر منتخب البرازيل أي مباراة في تصفيات كأس العالم ويفصله مباراة واحدة عن معادلة رقم ألمانيا.

فيما لم يحقق منتخب بوليفيا الفوز خارج أرضه في تصفيات كأس العالم منذ 1993 عندما فازوا على فنزويلا بنتيجة 7-1.

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