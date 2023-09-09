وصول بعثة المصري إلى برج العرب بعد نهاية معسكر المغرب

عادت بعثة المصري إلى مطار برج العرب بعد نهاية المعسكر في المغرب.

وعاشت بعثة الفريق البورسعيدي ساعات عصيبة إثر الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة.

وسيحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين قبل استئناف التدريبات قبل يومين استعدادا للموسم الجديد.

وسبق أن صرّح مصدر من المصري فجر اليوم لـ FilGoal.com: "بعثة الفريق في معسكر مراكش بخير ودون إصابات بعد الزلزال الذي ضرب المغرب منذ قليل".

وأضاف "الجميع في حالة صدمة لشدة الزلزال، وتحركت البعثة للمطار منذ قليل للعودة لمصر بعد نهاية المعسكر".

مصدر من المصري لـ @FilGoal 💬بعثة الفريق في معسكر مراكش بخير ودون إصابات بعد الزلزال الذي ضرب المغرب منذ قليل. المغرب تعرض إلى هزة أرضية بلغت قوتها لـ7 درجات من مقياس ريختر، نتمنى السلامة لأشقائنا المغاربة 🇲🇦 pic.twitter.com/DnFBjaIFgb — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

وخاض المصري مباراة ودية خلال معسكره في المغرب والذي أقيم بمدينة مراكش.

وانتهت مباراة المصري مع الكوكب المراكشي المغربي بالتعادل السلبي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.