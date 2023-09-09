وصول بعثة المصري إلى برج العرب بعد نهاية معسكر المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 11:13

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري

عادت بعثة المصري إلى مطار برج العرب بعد نهاية المعسكر في المغرب.

وعاشت بعثة الفريق البورسعيدي ساعات عصيبة إثر الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة.

وسيحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين قبل استئناف التدريبات قبل يومين استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة خبر في الجول - المصري يحدد استاد هيئة قناة السويس كملعب أساسي.. وخيار بديل المصري لـ في الجول: شكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب مستحقات رفعت.. نتعجب مما يحدث

وسبق أن صرّح مصدر من المصري فجر اليوم لـ FilGoal.com: "بعثة الفريق في معسكر مراكش بخير ودون إصابات بعد الزلزال الذي ضرب المغرب منذ قليل".

وأضاف "الجميع في حالة صدمة لشدة الزلزال، وتحركت البعثة للمطار منذ قليل للعودة لمصر بعد نهاية المعسكر".

وخاض المصري مباراة ودية خلال معسكره في المغرب والذي أقيم بمدينة مراكش.

وانتهت مباراة المصري مع الكوكب المراكشي المغربي بالتعادل السلبي.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

المصري معسكر المصري الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب الزمالك: البداية المتأخرة لفترة الإعداد مدروسة.. وفتوح سيجدد عقده 100% مران الزمالك - عودة أوسوريو.. وتدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وعواد والسيسي بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر مصدر مقرب من موديست يكشف لـ في الجول تفاصيل المفاوضات.. وما يرجح كفة الأهلي انتخابات الزمالك - بينهم العتال وزادة.. 3 مرشحين جدد في اليوم الخامس والعدد يرتفع إلى 16 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات التفاوض مع موديست إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان الصفقة الـ 19.. زد يضم محمد رضا من حرس الحدود
أخر الأخبار
مدرب الزمالك: البداية المتأخرة لفترة الإعداد مدروسة.. وفتوح سيجدد عقده 100% 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - عودة أوسوريو.. وتدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وعواد والسيسي 28 دقيقة | الكرة المصرية
نيمار: الهداف التاريخي لـ البرازيل؟ لا يعني أنني أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر 41 دقيقة | أمريكا
وصول بعثة المصري إلى برج العرب بعد نهاية معسكر المغرب 56 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم 2026 - نيمار هداف البرازيل التاريخي.. وأوروجواي تنتصر على تشيلي ساعة | أمريكا
الدوري السعودي – النصر يستعيد فوفانا وتاليسكا ساعة | السعودية
خبر في الجول – سموحة يتمم اتفاقه مع النيجيري جامبو ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 9 سبتمبر 2023.. تصفيات يورو 2024 وإفريقيا 2023 ومصر أمام المغرب ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل