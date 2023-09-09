تصفيات كأس العالم 2026 - نيمار هداف البرازيل التاريخي.. وأوروجواي تنتصر على تشيلي

أصبح نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بعدما ساهم في الفوز على بوليفيا بنتيجة 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب أوروجواي في المباراة الرسمية الأولى لمارسيلو بييلسا على تشيلي بنتيجة 3-1، لتنتهي مباريات الجولة الأولى من التصفيات المونديالية اللاتينية.

في استاد أولمبيكو دي بارا والذي يُعرف باسم "مانجيراو" انتصر منتخب البرازيل بنتيجة 5-1 على ضيفه بوليفيا.

في بداية اللقاء أصبح مارسيلو مورينو قائد بوليفيا وهدافها التاريخي أكثر من خاض مباريات بقميص المنتخب برصيد 103 مباراة.

نيمار أهدر فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة 17 بإضاعة ركلة جزاء سددها ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 24 سجل رودريجو أول أهداف البرازيل تحت قيادة فيرناندو دينيز المدير الفني المؤقت للسامبا.

وكاد نيمار أن يسجل هدفا خرافيا بنهاية الشوط الأول بعدما راوغ أكثر من لاعب من منتصف الملعب وصولا لمنطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لكرته.

Le record de Pelé était tout proche d'être battu après une chevauchée fantastique de Neymar ! Le match Brésil - Bolivie à suivre en direct et en exclusivité pour les abonnés sur https://t.co/icnqogyDWR pic.twitter.com/VEphkHeb0W — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2023

وفي الشوط الثاني سجل رافينيا هدفا من صناعة نيمار في الدقيقة 37.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 53.

ومع مرور ساعة على عمر اللقاء استطاع نيمار أن ينفرد بالرقم القياسي ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل ويفض الشراكة مع الراحل بيليه بهدف السليساو الرابع.

Cette fois, c'est la bonne !!! Neymar devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant le roi Pelé, en inscrivant son 78ème but sous le maillot de la Seleçao !!! pic.twitter.com/yVrPyaG3M6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2023

وقلص البديل فيكتور أبريجو النتيجة بهدف للضيوف في الدقيقة 78.

وسجل نيمار الهدف الخامس للبرازيل والثاني له في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وتصدر منتخب البرازيل الترتيب مبكرا بفارق الأهداف عن أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا.

وللمباراة 35 لم يخسر منتخب البرازيل أي مباراة في تصفيات كأس العالم ويفصله مباراة واحدة عن معادلة رقم ألمانيا.

فيما لم يحقق منتخب بوليفيا الفوز خارج أرضه في تصفيات كأس العالم منذ 1993 عندما فازوا على فنزويلا بنتيجة 7-1.

وفي ملعب سنتيناريو في العاصمة مونتيفيديو بأوروجواي، كرّم الاتحاد المحلي نجمه دييجو جودين الذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي.

قائد أوروجواي اعتزل بعدما خاض 161 مباراة دولية وهو أكثر من ارتدى قميص السماوي.

وفي أرض الملعب انتهى الشوط الأول للسيلستي بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية نيكولاس دي لا كروز والقائد فيديريكو فالفيردي.

وفي الشوط الثاني أضاف دي لا كروز الهدف الثالث في الدقيقة 71، ليصبح لاعب الوسط أول أوروجوياني يسجل ثنائية ويصنع هدفا في نفس المباراة منذ 2011.

وبعد 4 دقائق قلص المخضرم أرتورو فيدال الفارق لـ تشيلي.

وأصبح فيدال ثاني لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من تصفيات كأس العالم بعد ليونيل ميسي.

كما بات منتخب أوروجواي أكثر منتخب يبدأ مشواره في التصفيات بالفوز بشكل متتالي في 12 نسخة متتالية متفوقا على كل منتخبات العالم.

وستقام الجولة الثانية هذا الأسبوع مباشرة:

بوليفيا × الأرجنتين – يوم الثلاثاء المقبل

الإكوادور × أوروجواي – فجر الأربعاء المقبل

فنزويلا × باراجواي – فجر الأربعاء المقبل

تشيلي × كولومبيا – فجر الأربعاء المقبل

بيرو × البرازيل – فجر الأربعاء المقبل