خبر في الجول – سموحة يتمم اتفاقه مع النيجيري جامبو

أتم نادي سموحة اتفاقه مع الجناح النيجيري الشاب إبراهيم جامبو.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة أتم اتفاقه مع الجناح النيجيري إبراهيم جامبو لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

اللاعب مواليد 2003 سيتم قيده في قائمة فريق نادي سموحة تحت السن.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي سموحة اقترب من الحصول على خدمات حمدي علاء لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسبق وأن لعب حمدي علاء - 22 عاما- في صفوف سموحة معارا من يناير 2022 وحتى نهاية الموسم.

وضم سموحة هذا الصيف كل من حسام هريدي وحسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر.

وأنهى سموحة الموسم الماضي مشواره في الدوري برصيد 42 نقطة احتل بها المركز العاشر.