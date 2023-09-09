مواعيد مباريات السبت 9 سبتمبر 2023.. تصفيات يورو 2024 وإفريقيا 2023 ومصر أمام المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

منتخب موريتانيا أمم إفريقيا

تتواصل مباريات تصفيات يورو 2024 وأمم إفريقيا 2023، وتجمع مواجهة مرتقبة بين مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الموافق السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

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يلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في صالة استاد القاهرة المغطاة ضمن مباريات ربع النهائي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً وتذاع عبر حسابات الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على "فيسبوك".

تصفيات أمم إفريقيا 2023

لحساب المجموعة التاسعة يتنافس منتخبا موريتانيا والسودان على بطاقتي التأهل لأمم إفريقيا.

موريتانيا تستضيف الجابون، والسودان تحل ضيفة على الكونغو الديموقراطية في السابعة مساءً.

وتذاع مباراة موريتانيا على بي إن سبورتس 6، فيما تذاع مباراة السودان على بي إن سبورتس 5.

ويأمل منتخب موريتانيا تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل للمرة الثالثة تواليا.

فيما يسعى منتخب السودان لتحقيق فوز كبير على الكونغو من أجل التأهل، أو تحقيق الفوز وانتظار تعادل موريتانيا والجابون ليصعد عوضا عنهما رفقة مستضيفه.

وفي العاشرة مساءً تقام مباراة المغرب وليبيريا وتذاع على بي إن سبورتس 6.

وضمن أسود أطلس مبكرا التأهل لنهائيات البطولة رفقة جنوب إفريقيا.

تصفيات يورو 2024

تبدأ مباريات اليوم بلقاء أذربيجان وبلجيكا في الرابعة مساءً ويذاع على بي إن سبورتس 2.

وفي السابعة مساءً يلتقي منتخب إنجلترا مع أوكرانيا وتذاع على بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة إلا الربع يلتقي منتخبا مقدونيا الشمالية وإيطاليا في أولى مباريات لوتشيانو سباليتي مع الأتزوري وتذاع على بي إن سبورتس 1.

ودية

في العاشرة إلا الربع مساءً يلتقي منتخبا ألمانيا واليابان وديا وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 4.

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