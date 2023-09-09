اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي ضد إثيوبيا

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر.

وتعرض حمدي لإصابة قوية أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر بتمزق في الأربطة خلال مباراة إثيوبيا.

ولم يستكمل حمدي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وخرج مصابا وعوضه أحمد فتوح.

وصرّح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عقب اللقاء قائلا: "سنحدد هل سنستدعي لاعبين أخرين بعد التأكد من حالة محمد حمدي".





































































ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

الظهير الأيسر لمنتخب مصر خاض مباراته الدولية رقم 8.

وتعد تلك المرة الثانية التي يخرج فيها حمدي مصابا بقميص منتخب مصر بعدما أصيب من قبل خلال مباراة مصر وليبيريا في 2021 بجزع في الركبة.

كما غاب عن نهائيات أمم إفريقيا 2021 الماضية بسبب الإصابة وعوضه حينها مروان داوود.