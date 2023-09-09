سقوط مانشيني في الاختبار الأول.. السعودية تخسر من كوستاريكا بثلاثية
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 00:36
كتب : FilGoal
خسر منتخب السعودية في ظهور روبرتو مانشيني الأول بنتيجة 3-0 أمام كوستاريكا وديا في لقاء أقيم على ملعب سان جيمس بارك معقل نيوكاسل في إنجلترا.
وشهد التشكيل الأول لروبرتو مانشيني ظهور ياسر الشهراني للمرة الأولى منذ إصابته القوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم نهاية العام الماضي.
كما ظهر حسان تمبكتي المنتقل حديثا من الشباب إلى الهلال في صفقة بلغت 34 مليون يورو وهى الصفقة الأغلى محليا في تاريخ الكرة السعودية.
وتقدم منتخب كوستاريكا مبكرا بهدف من فرانسيسكو كالفو برأسية في الدقيقة 12.
⚽ الهدف الأول للمنتخب الكوستاريكي#السعوديه_كوستاريكا#معاك_يالاخضر 🇸🇦
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/yiXrdWG9dw— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2023
وبنفس الطريقة أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني عن طريق مانفريد أوجالدي في الدقيقة 32.
⚽ الهدف الثاني للمنتخب الكوستاريكي#السعوديه_كوستاريكا#معاك_يالاخضر 🇸🇦
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/zNhv1Y6cog— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2023
شوط أول انتهى بتقدم كوستاريكا بثنائية دون مقابل.
وهز علي البليهي مرمى كيلور نافاس برأسية في الدقيقة 68 مقلصا الفارق لصالح السعودية.
⚽ قووووول أول لمنتخبنا الوطني سجله اللاعب علي البليهي#السعوديه_كوستاريكا#معاك_يالاخضر 🇸🇦
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/h1j9aA3WuO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2023
ومنع كيلور نافاس فرصة التعادل من تسديدة من سالم الدوسري في الدقيقة 73.
وفي الوقت الذي حاول فيه منتخب السعودية تقليص الفارق استغل راندال ليال خطأ دفاعي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 89.
⚽ الهدف الثالث للمنتخب الكوستاريكي#السعوديه_كوستاريكا#معاك_يالاخضر 🇸🇦
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/TS02lqDL3L— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2023
ويخوض منتخب السعودية ودية أخرى على نفس الملعب مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.