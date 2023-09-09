سقوط مانشيني في الاختبار الأول.. السعودية تخسر من كوستاريكا بثلاثية

خسر منتخب السعودية في ظهور روبرتو مانشيني الأول بنتيجة 3-0 أمام كوستاريكا وديا في لقاء أقيم على ملعب سان جيمس بارك معقل نيوكاسل في إنجلترا.

وشهد التشكيل الأول لروبرتو مانشيني ظهور ياسر الشهراني للمرة الأولى منذ إصابته القوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم نهاية العام الماضي.

كما ظهر حسان تمبكتي المنتقل حديثا من الشباب إلى الهلال في صفقة بلغت 34 مليون يورو وهى الصفقة الأغلى محليا في تاريخ الكرة السعودية.

وتقدم منتخب كوستاريكا مبكرا بهدف من فرانسيسكو كالفو برأسية في الدقيقة 12.

وبنفس الطريقة أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني عن طريق مانفريد أوجالدي في الدقيقة 32.

شوط أول انتهى بتقدم كوستاريكا بثنائية دون مقابل.

وهز علي البليهي مرمى كيلور نافاس برأسية في الدقيقة 68 مقلصا الفارق لصالح السعودية.

ومنع كيلور نافاس فرصة التعادل من تسديدة من سالم الدوسري في الدقيقة 73.

وفي الوقت الذي حاول فيه منتخب السعودية تقليص الفارق استغل راندال ليال خطأ دفاعي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 89.

ويخوض منتخب السعودية ودية أخرى على نفس الملعب مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.