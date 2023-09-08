محمود حمادة: الحكم تحامل على منتخب مصر ولكن

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمود حمادة

أبدى محمود حمادة لاعب فاركو ومنتخب مصر سعادته بفوز الفراعنة على إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال حمادة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأهم كان الفوز والنقاط الثلاث وضمان صدارة المجموعة، فهذا الأمر سيشكل فارقا معنا في التصنيف".

وأضاف "خرجنا بما نريده من المباراة رغم أن منتخب إثيوبيا استحوذ على الكرة في بعض الأوقات".

أخبار متعلقة:
مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري مؤتمر فيتوريا: استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات.. وموعد انضمام صلاح فيتوريا يواصل تعزيز رقمه.. مصر تنتصر على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي خبر في الجول – سموحة يقترب من ضم حمدي علاء معارا من الزمالك

وتابع "نرى أن الحكم تحامل علينا بعض الشيء، ولكن الأهم أننا خرجنا بما نريده".

واختتم "كان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة أكبر، ولكن الأهم كان الفوز".

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 15 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 4 نقاط.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تحقيقا لعدد من النقاط في التصفيات الجارية بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، بعد الجزائر التي حققت 16 نقطة ممكنة.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.

منتخب مصر منتخب إثيوبيا محمود حمادة
نرشح لكم
مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري مؤتمر فيتوريا: استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات.. وموعد انضمام صلاح خبر في الجول – سموحة يقترب من ضم حمدي علاء معارا من الزمالك خبر في الجول - خروج رباعي الأهلي وبوبو من معسكر منتخب مصر بعد لقاء إثيوبيا موديست يتحدث لأول مرة عن عرض الأهلي دوري المحترفين – لافيينا يتعاقد مع لاعب وادي دجلة انتخابات الزمالك - بينهم العتال وزادة.. 3 مرشحين جدد في اليوم الخامس والعدد يرتفع إلى 16 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات التفاوض مع موديست
أخر الأخبار
غرابة: التحكيم أمام إثيوبيا لم يكن في أفضل حالاته.. وكاف تسبب لنا في مشاكل 13 دقيقة | منتخب مصر
محمود حمادة: الحكم تحامل على منتخب مصر ولكن ساعة | الكرة المصرية
مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري ساعة | منتخب مصر
مؤتمر فيتوريا: استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات.. وموعد انضمام صلاح ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – سموحة يقترب من ضم حمدي علاء معارا من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خروج رباعي الأهلي وبوبو من معسكر منتخب مصر بعد لقاء إثيوبيا ساعة | منتخب مصر
بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر ساعة | تقرير في الجول
عودة الشهراني وظهور الأغلى.. مانشيني يعلن تشكيله الأول مع السعودية 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل