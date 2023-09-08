محمود حمادة: الحكم تحامل على منتخب مصر ولكن

أبدى محمود حمادة لاعب فاركو ومنتخب مصر سعادته بفوز الفراعنة على إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال حمادة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأهم كان الفوز والنقاط الثلاث وضمان صدارة المجموعة، فهذا الأمر سيشكل فارقا معنا في التصنيف".

وأضاف "خرجنا بما نريده من المباراة رغم أن منتخب إثيوبيا استحوذ على الكرة في بعض الأوقات".

وتابع "نرى أن الحكم تحامل علينا بعض الشيء، ولكن الأهم أننا خرجنا بما نريده".

واختتم "كان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة أكبر، ولكن الأهم كان الفوز".

"كان الأهم تحقيق المكسب والحكم تحامل علينا".. لقاء خاص مع محمود حمادة لاعب منتخبنا الوطني عقب الفوز على إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 💥💥#ستاد_إفريقيا pic.twitter.com/dZQF8NNWwS — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 8, 2023

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 15 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 4 نقاط.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تحقيقا لعدد من النقاط في التصفيات الجارية بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، بعد الجزائر التي حققت 16 نقطة ممكنة.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.