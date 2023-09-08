عودة الشهراني وظهور الأغلى.. مانشيني يعلن تشكيله الأول مع السعودية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني تشكيلة منتخب السعودية في ظهوره الأول كمدير فني للفريق.

وتولى مانشيني تدريب منتخب السعودية في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

وشهد التشكيل الأول لروبرتو مانشيني ظهور ياسر الشهراني للمرة الأولى منذ إصابته القوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم نهاية العام الماضي.

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كما ظهر حسان تمبكتي المنتقل حديثا من الشباب إلى الهلال في صفقة بلغت 34 مليون يورو وهى الصفقة الأغلى محليا في تاريخ الكرة السعودية.

وجاء تشكيل السعودية لمواجهة كوستاريكا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو - عبد الله الخيبري - علي هزازي

الهجوم: عبد الرحمن غريب - فراس البريكان - سالم الدويري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد العويس - محمد اليامي - راغد نجار - سلطان الغنام - أحمد شراحيلي - عبدالإله العمري - أحمد بامسعود - ناصر الدوسري - سميحان النابت - عبدالعزيز البيشي - فهد الرشيدي فهد المولد - عبدالله الحمدان.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في 8 من سبتمبر.

وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في 12 سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.

منتخب السعودية مانشيني
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