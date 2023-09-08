تصفيات يورو 2024 - لامين جمال يكتب التاريخ مع إسبانيا بسباعية ضد جورجيا

كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

رباعية في الشوط الأول

في الدقيقة 22 افتتح ألفارو موراتا التسجيل بعد عرضية متقنة من ماركو أسنسيو.

هدف فتح الباب لسيل من الأهداف.

بعد 5 دقائق تعزز التقدم بهدف عكسي، ثم ألغي هدفا في الدقيقة 30 بعد مطالعة تقنية الفيديو سجله فابيان رويز بداعي التسلل.

في الدقيقة 38 أضاف داني أولمو الهدف الثالث لإسبانيا.

وبعد دقيقتين عزز موراتا التقدم بهدف رابع لإسبانيا والثاني له.

تقدم إسبانيا المبكر دفع لويس دي لا فونتي المدير الفني لإشراك كل من لامين جمال ونيكو ويليامز بدلا من داني أولمو وماركو أسنسيو على الترتيب في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

بعمر 16 عاما و57 يوما.🔛 لامين جمال يصبح أصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا عبر التاريخ👕 لامين شارك بديلا في صفوف اللاروخا أمام جورجيا. pic.twitter.com/MxY9RibfY3 — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

في الشوط الثاني سجل جورجي شيكافياتدزي هدف جورجيا الشرفي في الدقيقة 49.

وسجل موراتا هدفا في الدقيقة 65 من ليصل للهاتريك الأول له مع منتخب إسبانيا في مباراته الدولية رقم 65.

⚽️22' سجل الأول ⚽️40' سجل الرابع ⚽️65' سجل الخامس هــــــاتريك من ألفارو موراتا.🔥 موراتا يسجل ثلاثة أهداف في سباعية إسبانيا في شباك جورجيا. 🇪🇸 pic.twitter.com/HWr1ahOXo1 — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

وبعد 3 دقائق أضاف نيكو ويليامز الهدف السادس في الدقيقة 68.

وأنهى جمال أهداف اللقاء في الدقيقة 74 بتسديدة قوية بعد عرضية من ويليامز.

🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023

وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

وارتقى الماتادور للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 6 عن اسكتلندا المتصدرة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد جورجيا عند 4 نقاط بتكبد الهزيمة الثانية.