"ملك جديد".. الشارقة يخطف ماريجا من موسيماني

أتم نادي الشارقة الإماراتي إجراءات التعاقد مع المالي موسى ماريجا بعدما كان قريبا من منافسه الوحدة.

وانضم ماريجا لصفوف الشارقة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال السعودي.

ونشر الشارقة مقطع فيديو وكتب "ملك جديد ينضم لقلعة الملوك" أعلن من خلاله ضم موسى ماريجا.

ولم يكشف الشارقة عن تفاصيل ومدة التعاقد مع موسى ماريجا.

مـ👑ـلكٌ جديـد ينضـم لقلعـة الملـوك 👋🏼 🚨 | نرحب بانضمام المهاجم المالي " Moussa Marega " إلى صفوف فريقنا #نادي_الشارقة pic.twitter.com/a3aEGGmlVS — نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) September 8, 2023

وحسم الشارقة صفقة ماريجا، بعدما أشارت صحيفة "البيان" الإماراتية منذ يومين إلى أنه اتفق بشكل مبدئي مع نادي الوحدة.

وأوضحت التقارير أن بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي كان يرغب بقوة في ضم ماريجا لصفوف فريقه قبل أن يحسم الشارقة الصفقة.

ماريجاكان قد انضم للهلال قادما من بورتو في صيف 2021 لمدة 3 مواسم، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وخرج ماريجا من حسابات الهلال في الموسم الجاري بقرار من جورجي جيسوس مدرب الفريق.

ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.

يذكر أن ماريجا قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس ملك السعودية والسوبر السعودي.