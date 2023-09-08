كرة طائرة - مصر تجتاز كينيا وتضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا

تغلب منتخب مصر على كينيا بنتيجة 3-0 في الأشواط في ختام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة في القاهرة.

وفاز منتخب مصر بالشوط الأول بنتيجة 25-17.

وانتهى الشوط الثاني بتفوق الفراعنة بنتيجة 25-19.

وسيطر التقارب على الشوط الثالث، إلى أن حسمه منتخب مصر بنتيجة 27-25.

وبذلك يلتقي منتخب مصر مع المغرب في ربع النهائي، وتقام جميع المباريات غدا السبت 9 سبتمبر.

والفائز من مصر والمغرب سيلتقي مع الفائز من تونس والكاميرون في نصف النهائي.

نتائج دور الـ 16:

الجزائر 3-0 غانا

رواندا 3-1 تنزانيا

ليبيا (تأهل مباشر)

تشاد 3-1 جامبيا

المغرب 3-0 مالي

مصر 3-0 كينيا

تونس 3-0 السنغال

الكاميرون 3-0 بوروندي

مواجهات ربع النهائي:

الجزائر × رواندا

ليبيا × تشاد

مصر × المغرب

تونس × الكاميرون

نصف النهائي:

الفائز من الجزائر ورواندا × الفائز من ليبيا وتشاد

الفائز من مصر والمغرب × الفائز من تونس والكاميرون

المرحلة الترتيبية من المركز التاسع إلى الخامس عشر:

غانا × تنزانيا

جامبيا (تأهل مباشر)

مالي × كينيا

السنغال × بوروندي

*الفائزون يتأهلون لنصف نهائي المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، والخاسرون يلعبون على المراكز من الثالث عشر إلى الخامس عشر.

ويعد منتخب تونس هو الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ، برصيد 11 ميدالية ذهبية، بينما حقق الوصافة 7 مرات والمركز الثالث مرتين.

منتخب مصر هو الثاني تاريخيا، حيث فاز باللقب 8 مرات، والميدالية الفضية 6 مرات والبرونزية 3 مرات.

في سجل الأبطال لا يبقى سوى الجزائر والكاميرون بلقبين لكل منهما، بينما حقق المغرب الميدالية البرونزية 3 مرات.