كرة طائرة - مصر تجتاز كينيا وتضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

تغلب منتخب مصر على كينيا بنتيجة 3-0 في الأشواط في ختام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة في القاهرة.

وفاز منتخب مصر بالشوط الأول بنتيجة 25-17.

وانتهى الشوط الثاني بتفوق الفراعنة بنتيجة 25-19.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة طائرة - مصر (3) 27-25 (0) كينيا.. ختام دور الـ 16 لبطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم

وسيطر التقارب على الشوط الثالث، إلى أن حسمه منتخب مصر بنتيجة 27-25.

وبذلك يلتقي منتخب مصر مع المغرب في ربع النهائي، وتقام جميع المباريات غدا السبت 9 سبتمبر.

والفائز من مصر والمغرب سيلتقي مع الفائز من تونس والكاميرون في نصف النهائي.

نتائج دور الـ 16:

الجزائر 3-0 غانا

رواندا 3-1 تنزانيا

ليبيا (تأهل مباشر)

تشاد 3-1 جامبيا

المغرب 3-0 مالي

مصر 3-0 كينيا

تونس 3-0 السنغال

الكاميرون 3-0 بوروندي

مواجهات ربع النهائي:

الجزائر × رواندا

ليبيا × تشاد

مصر × المغرب

تونس × الكاميرون

نصف النهائي:

الفائز من الجزائر ورواندا × الفائز من ليبيا وتشاد

الفائز من مصر والمغرب × الفائز من تونس والكاميرون

المرحلة الترتيبية من المركز التاسع إلى الخامس عشر:

غانا × تنزانيا

جامبيا (تأهل مباشر)

مالي × كينيا

السنغال × بوروندي

*الفائزون يتأهلون لنصف نهائي المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، والخاسرون يلعبون على المراكز من الثالث عشر إلى الخامس عشر.

ويعد منتخب تونس هو الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ، برصيد 11 ميدالية ذهبية، بينما حقق الوصافة 7 مرات والمركز الثالث مرتين.

منتخب مصر هو الثاني تاريخيا، حيث فاز باللقب 8 مرات، والميدالية الفضية 6 مرات والبرونزية 3 مرات.

في سجل الأبطال لا يبقى سوى الجزائر والكاميرون بلقبين لكل منهما، بينما حقق المغرب الميدالية البرونزية 3 مرات.

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - مصر (3) 27-25 (0) كينيا.. ختام دور الـ 16 لبطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة مواعيد مباريات الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. منتخب مصر يختتم دور المجموعات في إفريقيا للطائرة كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا انتهت كرة طائرة - مصر (3) 25-10 (0) بوروندي.. مباراة افتتاح بطولة إفريقيا رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم كرة طائرة - إلى المونديال في كافة الأحوال.. منتخب مصر للسيدات يخسر نهائي إفريقيا أمام كينيا انتهت كرة طائرة - مصر (0) 14-25 (3) كينيا.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
فيتوريا يواصل تعزيز رقمه.. مصر تنتصر على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي 7 دقيقة | منتخب مصر
"ملك جديد".. الشارقة يخطف ماريجا من موسيماني 16 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة - مصر تجتاز كينيا وتضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا 30 دقيقة | كرة طائرة
يد – الزمالك يفوز على أصحاب الجياد برميات الترجيح.. وأزمة البطاقات مستمرة 50 دقيقة | رياضات أخرى
كوتينيو ينضم إلى الدحيل القطري ساعة | الوطن العربي
مصدر مقرب من موديست يكشف لـ في الجول تفاصيل المفاوضات.. وما يرجح كفة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ليكيب: جيرو يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – لافيينا يتعاقد مع لاعب وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل