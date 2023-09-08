يد – الزمالك يفوز على أصحاب الجياد برميات الترجيح.. وأزمة البطاقات مستمرة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

يد الزمالك

حقق فريق نادي الزمالك لكرة اليد فوزاً صعبا على نظيره أصحاب الجياد ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 26-25 بعد اللجوء لرميات الترجيح.

وتنص اللوائح الجديدة للاتحاد المصري لكرة اليد على ضرروه تحديد فائز لكل مباراة ويتم اللجوء لرميات الترجيح في حالة التعادل.

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وبهذه النتيجة حصل الزمالك على نقطتين فيما حصل نادي أصحاب الجياد على نقطة وحيدة.

في المقابل حقق فريق النادي الأهلي لكرة اليد الفوز على منافسه العبور بنتيجة 30-20 في الجولة ذاتها.

الأزمة مستمرة

ومازالت أزمة استلام نادي الزمالك للبطاقات الخاصة بلاعبي فريق كرة اليد مستمرة.

وتستمر محاولات نادي الزمالك لحل أزمة فريق اليد وقيد اللاعبين قبل خوض المنافسات المقبلة.

ولعب الزمالك أول 3 مباريات في دوري المحترفين بثمانية لاعبين فقط من قائمة الفريق الأول بينهم ثنائي حراسة المرمى.

ويأتي ذلك بسبب عدم استخراج بطاقة اللاعبين الآخرين لوجود مستحقات متأخرة على النادي لدى الاتحاد المصري.

حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد قال في وقت سابق عبرFilGoal.com: "تم إيداع مبلغ 2 مليون جنيه في حساب الاتحاد المصري لكرة اليد".

وأوضح "فريق الزمالك يمتلك 7 لاعبين فقط بينهم ثنائي حراسة المرمى، لذلك نسعى لإنهاء أزمة قيد اللاعبين قبل مباراة الغد بالجولة الثالثة من الدوري".

ويرغب الزمالك في جدولة باقي المبلغ المستحق والحصول على بطاقات اللاعبين التي تسمح لهم بالمشاركة في المباريات.

السبب في وضع الزمالك الحالي هو عدم سداد مبلغ 8 ملايين جنيه، قيمة المستحقات المتأخرة.

ولحين سداد المبلغ لن يتم قيد اللاعبين الجدد، أو اللاعبين الذين انتهت عقودهم وتم تجديدها مثل أسطورة الفريق أحمد الأحمر.

وتم الاتفاق قبل البطولة العربية على تأجيل المبلغ لحين انتهاء البطولة، وقد انتهت هذه المهلة بالفعل.

واحتل الزمالك المركز الثاني في البطولة العربية، بخسارة النهائي أمام الكويت الكويتي.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

الزمالك كرة يد
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