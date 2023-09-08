مصدر مقرب من موديست يكشف لـ في الجول تفاصيل المفاوضات.. وما يرجح كفة الأهلي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 19:39

كتب : محمد عبد العظيم

أنتوني موديست مع بيلينجهام - دورتموند

كشف مصدر مقرب من الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي وما يرجح إتمام التعاقد.

أنطوني موديست

النادي : لاعب حر

الأهلي

وارتبط اسم الفرنسي بارتداء قميص الأهلي في الساعات الأخيرة في ظل بحث بطل إفريقيا عن مهاجم جديد.

وقال مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم عرضا للمهاجم لمدة موسمين وهو ما يعجب اللاعب لأن العروض الأخرى مدتها موسم واحد فقط".

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وأضاف "هذا البند ربما يكون سببا في موافقة اللاعب على الانتقال".

وأتم "الراتب المقترح يقترب من مليون ونصف دولار في الموسم الواحد".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي يركز جهوده على ضم المهاجم أنتوني موديست في الوقت الحالي".

وأضاف "يأتي ذلك بعد استقرار المدرب مارسيل كولر عليه كخيار للمهاجم في الموسم الجديد".

وأوضح "اللاعب سبق له اللعب في الدوري الألماني، الذي عمل به كولر من قبل، وهناك اقتناع تام من المدرب والجهاز الفني وكامل أفراده".

وواصل المصدر "المفاوضات تسير بشكل جيد والأهلي يكثفها لحسم المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم "لا يوجد تخوف من عمر اللاعب، وكولر يرى أنه سيكون قادرا على مساعدة الفريق بمميزاته الهجومية".

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ويعتبر موديست -35 عاما- لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وكشف مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com: "الأهلي كثف محادثاته مع ممثلي أنتوني موديست خلال اليومين الماضيين".

وأضاف "المفاوضات إيجابية وحتى الآن لا يزال الأهلي يحاول الوصول لنقطة اتفاق بشأن راتب اللاعب وبعض البنود الأخرى".

وأوضح المصدر "أنتوني يمتلك عروضا بخلاف الأهلي، أحدهم من ألمانيا والآخر من أحد الدوريات الأوروبية".

واختتم تصريحاته "غير صحيح أن الأهلي أرسل العقود إلى اللاعب كما يشاع، حتى اللحظة لم يقرر موديست مستقبله".

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ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.

أنتوني موديست الأهلي
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