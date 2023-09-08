ليكيب: جيرو يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو

خرج أوليفييه جيرو من معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه للإصابة في الكاحل حسبما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ولم يستطع مهاجم الديوك الفرنسية من إكمال اللقاء بعد تعرضه للإصابة وخرج في الدقيقة 26 وسجل بديله ماركوس تورام هدفا في الفوز 2-0 على إيرلندا.

وقال جيرو بعد المباراة: "لا اعتقد أنها إصابة قوية".

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وأضاف "سأجري فحوصات وآمل أن تكون الإصابة ليست قوية".

ورغم تصريحات مهاجم ميلان بعد نهاية اللقاء خرج الهداف التاريخي لفرنسا من معسكر الديوك.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة التي يتأهل أولها وثانيها إلى منافسات يورو 2024، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

فرنسا حققت العلامة الكاملة من 5 مباريات، بينما يليها هولندا بـ 6 نقاط من 3 مباريات، واليونان بـ 6 نقاط من 4 مباريات.

فيما تجمد رصيد أيرلندا عند 3 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط من 4 مباريات.

وربما تكون تلك ضربة لميلان الذي يستعد بعد التوقف الدولي لمواجهة غريمه التقليدي إنتر في الدربي في الجولة الرابعة.

وبدأ جيرو الموسم بطريقة مميزة، حيث سجل 4 أهداف في أول 3 جولات من الدوري الإيطالي.

ويتصدر ميلان رفقة إنتر ترتيب الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة.

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