دوري المحترفين – لافيينا يتعاقد مع لاعب وادي دجلة

أتم نادي لافيينا إجراءات التعاقد مع عمر بركات لاعب وادي دجلة.

ويواصل لافيينا تدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين.

وأعلن الجونة تعاقده مع عمر بركات قادما من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 23 عاما سبق وأن وقع على عقود انتقاله لنادي النصر للتعدين قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

ويستعد لافيينا لمواجهة السكة الحديد في الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين يوم 24 سبتمبر الجاري.