باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا.. وجاهزون للمنافسة على كل البطولات

أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز بمعسكر فريقه الخارجي في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وخاض بيراميدز معسكرا خارجيا في تركيا تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وقال باتشيكو في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لناديه: "المعسكر ساعد الجهاز الفني في نقل فكره مع المجموعة بالكامل سواء الجدد أو القدامى ووصل الفريق لمرحلة كبيرة من التجانس قبل بداية الموسم وضربة البداية أمام الجيش الرواندي في دوري الأبطال".

وأوضح "المعسكر كان مثاليا ومكانه ممتاز بعيدا عن المدن الكبيرة ووسط الجبال في تركيا وكان تركيز الجميع فقط على التدريبات".

وواصل "الفريق حقق استفادة كبيرة من خوض 4 مباريات ودية في المعسكر عادت بفائدة كبيرة على المجموعة. هذا المعسكر سيكون سببا في دخول الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة وجاهزية لحصد كل البطولات".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي يوم 17 سبتمبر المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أطبال إفريقيا.

وتأهل الجيش الرواندي لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على جاديتكا الصومالي بنتيجة إجمالية 3-1.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد إنهاء الدوري في المركز الثاني بالموسم الماضي.