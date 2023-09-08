تشكيل منتخب مصر - رباعي الأهلي أساسي ضد إثيوبيا.. ومصطفى محمد يقود الهجوم

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر عن التشكيل الذي يواجه إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف منتخب مصر على استاد الدفاع الجوي نظيره الإثيوبي في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي حسم المنتخب تأهله لها مسبقا.

ويتواجد رباعي الأهلي في تشكيل المباراة الأساسي وهم: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: محمود حمادة – حمدي فتحي – مروان عطية

الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – محمد صبحي – عمر كمال – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – طارق حامد – سام مرسي – أحمد سيد "زيزو" – إبراهيم عادل – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.