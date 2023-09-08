هاني العتال يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد نائب الرئيس

أعلن هاني العتال ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

وجاء بيان العتال:

"في ظل العلاقة الأبدية التي تربطني بالزمالك، أكبر قلاع الرياضة المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كواجب وتكليف من الأعضاء بعد مطالبتي بالترشح، وهو أمر لا يمكن رفضه، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه نادينا العظيم على كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية والإنشائية ورغبة أعضاء النادي في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية في مهمة شاقة وصعبة تحتاج إلى رجال "زمالكوية" يملكون القدرة على كسر أسوار المستحيل بالعمل الجاد.

الأزمات التي يعيشها النادي تحتاج إلى عقول مستنيرة قادرة على البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادي، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح والتحدي. لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والإنجازات، ولابد من السير بـ "أقصى سرعة" بوقود "العمل"، لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الزمالك، سوف أتقدم في الأيام القليلة المقبلة بكشف حساب عما قدمته لنادى الزمالك وما أتمنى تحقيقه في البرنامج الانتخابي ... دام الزمالك قلعة رياضية شامخة. شمسها لا تغرب.. ودامت محبتنا له".

ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 13 مرشحا.

المرشحون حتى الآن:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

منصب العضوية فوق السن:

أحمد عفيفي

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

منصب العضوية تحت السن:

محمد خالد الصادق