رومانو: تطور جديد في مصير جيماريش مع نيوكاسل
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 17:33
كتب : FilGoal
يواصل نيوكاسل محاولاته للحفاظ على نجمه البرازيلي برونو جيماريش.
ويمتد عقد جيماريش مع نيوكاسل حتى صيف 2026.
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" فإن جيماريش على وشك تجديد عقده مع نيوكاسل، إذ تقدمت المفاوضات بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.
ويحظى جيماريش باهتمام عدد كبير من عمالقة أوروبا للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ولكن نيوكاسل يرغب في الحفاظ على قوامه الرئيسي لفريقه.
ويتواجد نيوكاسل في المجموعة السادسة رفقة أندية ميلان وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.
جيماريش (25 عاما) انضم لسفوف نيوكاسل في يناير 2022 قادما من ليون.
وخاض جيماريش 61 مباراة مع نيوكاسل وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.
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