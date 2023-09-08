رومانو: تطور جديد في مصير جيماريش مع نيوكاسل

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مع برونو جيماريش - مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يواصل نيوكاسل محاولاته للحفاظ على نجمه البرازيلي برونو جيماريش.

ويمتد عقد جيماريش مع نيوكاسل حتى صيف 2026.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" فإن جيماريش على وشك تجديد عقده مع نيوكاسل، إذ تقدمت المفاوضات بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: إصابة لافيا في تدريبات تشيلسي مصدر مقرب من أنتوني موديست يكشف لـ في الجول موقف المفاوضات مع الأهلي موندو ديبورتيفو: برشلونة يفتح ملف تجديد دي يونج سيزامل تريزيجيه.. طرابزون سبور يتعاقد مع بيبي

ويحظى جيماريش باهتمام عدد كبير من عمالقة أوروبا للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ولكن نيوكاسل يرغب في الحفاظ على قوامه الرئيسي لفريقه.

ويتواجد نيوكاسل في المجموعة السادسة رفقة أندية ميلان وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

جيماريش (25 عاما) انضم لسفوف نيوكاسل في يناير 2022 قادما من ليون.

وخاض جيماريش 61 مباراة مع نيوكاسل وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

نيوكاسل برونو جيماريش
نرشح لكم
ديلي ميل: إصابة لافيا في تدريبات تشيلسي موندو ديبورتيفو: برشلونة يفتح ملف تجديد دي يونج سيزامل تريزيجيه.. طرابزون سبور يتعاقد مع بيبي تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي يويفا يحدد موعد اختيار البلدان المنظمة ليورو 2028 و2032 بايرن يعلن: موسيالا لن ينضم إلى منتخب ألمانيا
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - مصر (0) 6-3 (0) كينيا.. ختام دور الـ 16 لبطولة إفريقيا 12 دقيقة | كرة طائرة
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (0) (0) إثيوبيا.. تهديد أول مبكر 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - ألمانيا تصعق أمريكا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ 40 دقيقة | كرة سلة
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات التفاوض مع موديست 42 دقيقة | ميركاتو
تشكيل إثيوبيا - لاعب وسط الجونة السابق أساسي ضد مصر.. وبيكلي على الدكة 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا.. وجاهزون للمنافسة على كل البطولات 52 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر - رباعي الأهلي أساسي ضد إثيوبيا.. ومصطفى محمد يقود الهجوم ساعة | منتخب مصر
هاني العتال يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد نائب الرئيس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل