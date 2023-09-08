ديلي ميل: إصابة لافيا في تدريبات تشيلسي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

روميو لافيا

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان البلجيكي روميو لافيا المنضم حديثا لصفوف تشيلسي تعرض للإصابة.

ولم يشارك روميو لافيا مع تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من ساوثامبتون هذا الصيف.

وبحسب ديلي ميل، فإن روميو لافيا تعرض للإصابة في تدريبات تشيلسي، وأن اللاعب البلجيكي شعر بألم في الكاحل.

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لافيا وقع على عقد يربطه بتشيلسي لسبع سنوات مقبلة بعد صراع ومنافسة شرسة مع ليفربول.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا.

لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.

تشيلسي روميو لافيا
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