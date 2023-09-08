موندو ديبورتيفو: برشلونة يفتح ملف تجديد دي يونج

فتح نادي برشلونة ملف تجديد عقد لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج.

ويمتد عقد فرينكي دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة بدات التحرك لتجديد عقد دي يونج خاصة بعد ظهوره بمستوى رائع خلال المباريات الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة يرغب في تمديد عقد دي يونج بشروط تتوافق مع الوضع المادي الحالي للنادي الكتالوني.

قرار برشلونة بتمديد عقد دي يونج يأتي بعد ايام قليلة من غلق ملف تجديد عقد حارس مرماه الألماني ماترك أنريه تير شتيجن حتى صيف 2028.

فرينكي دي يونج انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام.

وارتبط دي يونج خلال الصيف الماضي بالانتقال لنادي مانشستر يونايتد لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

دي يونج خاض مع برشلونة 187 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21 آخرين.

وحصل لاعب الوسط الهولندي مع برشلونة على لقبي الدوري الإسباني والسوبر.