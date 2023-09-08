سيزامل تريزيجيه.. طرابزون سبور يتعاقد مع بيبي
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 15:07
كتب : FilGoal
أتم نادي طرابزون سبور التركي إجراءات التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي قادما من أرسنال.
نيكولاس بيبي
النادي : أرسنال
وانضم بيبي لصفوف طرابزون سبور في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.
وأعلن طرابزون سبور تعاقده مع الجناح الإيفواري من خلال مقطع فيديو قال فيه بيبي : "جئت هنا لتحقيق الألقاب".
وعزز بيبي صفوف طرابزون الذي يضم النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".
"Buraya; şampiyon olmak ve başarılar kazanmak için geldim"
Nicolas Pepe pic.twitter.com/sh4qNudmtV— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 7, 2023
بيبي لعب في صفوف نيس الفرنسي في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يعود إلى أرسنال.
وانضم بيبي إلى أرسنال قادما من ليل في صيف عام 2019 مقابل 80 مليون يورو آنذاك.
وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما مع أرسنال 112 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 21 آخرين.
وتوج بيبي مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020.