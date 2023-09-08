ميكالي: تجربة روسيا مفيدة للمنتخب الأولمبي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 14:59

كتب : بسام أبو بكر

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

أشاد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بتجربة مواجهة منتخب روسيا للمحليين وديا.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي أمام روسيا للمحليين بهدف لكل منهما بالمباراة التي أقيمت على استاد السويس، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري: "تجربة روسيا مفيدة لنا، حيث شاركوا بالمنتخب المحلي".

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وتابع "مشاركة روسيا بلاعبين أكبر سنا من لاعبينا مفيد لنا بالإضافة أنها أول تجربة منذ أمم إفريقيا تحت 23 سنة".

وأوضح المدرب البرازيلي "كنا نلعب في غياب عناصر أساسية مثل إبراهيم عادل وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد لتواجدهم في المنتخب الأول بالإضافة لإصابة حمزة علاء حارس المرمى الأساسي بالإجهاد".

وأضاف ميكالي "رغم كل هذه الظروف بادرنا بالتسجيل في العشر دقائق الأولى من جملة رائعة وتعادلت روسيا مع مطلع الشوط الثاني وسط سيطرة مصرية".

واختتم المدرب البرازيلي تصريحاته "بشكل عام هي تجربة مفيدة وخطوة على طريق الإعداد القوي".

ويواجه منتخب مصر الأولمبي فريق روسيا للمحليين مجددا يوم الإثنين المقبل.

وتقام المباراة على استاد السويس في تمام السابعة مساء.

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