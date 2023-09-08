طارق حامد: مونديال الأندية ما ينقصني.. والموقف من الانضمام لـ الأهلي أو العودة إلى الزمالك

تمنى طارق حامد المنضم حديثا إلى نادي ضمك السعودي، لو كان قد شارك في كأس العالم للأندية رفقة اتحاد جدة لأنها البطولة التي تنقص مسيرته من حيث المشاركة.

طارق حامد النادي : ضمك الاتحاد

وأعرب طارق عن سعادته بالاستمرار في الدوري السعودي عقب رحيله من اتحاد جدة من أجل الحفاظ على مستواه.

وقال طارق حامد في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "عقدي مع نادي ضمك يمتد لمدة موسمين، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة خلال تمثيلي للفريق".

وعن موقفه من العروض الخارجية أجاب "أحببت السعودية كثيرا ولذلك قررت الاستمرار في الدوري خاصة أنه حاليا من أقوى الدوريات في العالم، اليوم نرى الكثير من نجوم كرة القدم العالميين في الأندية السعودية، وقررت البقاء في دوري روشن التنافسي للمحافظة على مستواي".

وبسؤاله عن الموقف من عرض الأهلي أجاب "أنا زملكاوي والزمالك بيتي، لم أتلق أي عرض من الأهلي ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره الرائعة، لكن أتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك".

وكشف طارق حامد "كأس العالم للأندية هي البطولة الوحيدة التي تنقص مسيرتي كلاعب، سعيد بمساهمتي في وصول اتحاد جدة إلى المونديال وكنت أتمنى المشاركة مع الفريق في تلك البطولة العالمية".

وأضاف "شاركت في مختلف بطولات الأندية وشاركت في كأس العالم مع المنتخب ولم يتبق سوى كأس العالم للأندية".

وعن شعوره بالإحباط بسبب عدم المشاركة أجاب بشكل قاطع "إطلاقا، أنا لاعب محترف وهذا حال كرة القدم، الاتحاد يستحق هذه البطولة ولديه فرصة كبيرة لتحقيقها لأنه يملك إدارة داعمة وأتم التعاقد مع صفقات قوية والبطولة ستكون على أرضه وبين جماهيره وأتمنى لهم التوفيق".

وتابع "لا يزال الوقت مبكر جدا للحديث عن مواجهة اتحاد جدة والأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية".

أما عن مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح أوضح "لعبت بجواره في منتخب مصر، هو لاعب كبير وأتمنى أن ينتقل إلى الاتحاد لأن جمهوره يستحق لاعبا كبيرا مثله".

وشدد "تعاقد اتحاد جدة مع لاعبين مثل كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينو إضافة كبيرة للفريق والدوري السعودي".

وتابع طارق حامد "أحمد حجازي شخصية قوية ولعب بجواره وأستطيع التأكيد أنه يشكل 40% من قوة أي فريق يلعب معه، من يعرف حجازي يعلم أنه سيعود أقوى بعد الإصابة بقطع الرباط الصليبي".

وكشف "تعلمت الكثير من نونو سانتو وهو مدرب كبير جدا، ويسعى للعب على البطولات للفوز بها، يريد أن تكون فرقته قوية دائما، بصفتي لاعبا لا أملك حق التقييم في اختياراته".

بينما بسؤاله عن كيفية حفاظ اتحاد جدة على القمة في السعودية فأجاب "إدارة اتحاد جدة هي التي تقرر كيف يحافظ الفريق على القمة، والأمر ليس من اختصاصي".

وعن رأيه بأن الهلال عقدة الاتحاد قال طارق: "الموسم الماضي حصل اتحاد جدة على الدوري في حضور الهلال، خسارة مباراة في دوري طويل لا تعد عقدة ولكنها خسارة 3 نقاط فقط لا أكثر أو أقل".

واختتم طارق حامد تصريحاته "أشكر جماهير اتحاد جدة الوفية على حبها ودعمها للفريق واحترامها الكبير، هم من أجمل وأقوى الجماهير التي رأيتها في حياتي وأشكر نادي الاتحاد وجميع العاملين فيه ولإدارة النادي ممثلة في أنمار الحائلي الرئيس وأحمد كعكي نائبه".