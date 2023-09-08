ميسي: استبدالي أمام الإكوادور ربما لن يكون الأخير.. وسعيد بمشاركة رقم سواريز

كشف ليونيل ميسي عن شعوره ببعض التعب خلال مواجهة الإكوادور في التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل بينما طلب استبداله في الدقيقة 89.

وكشف ميسي عبر قناة TyC الأرجنتينية: "كنا نلعب ضد فريق قوي أظهر أن لديهم لاعبين جيدين جدا وأقوياء بدنيا".

وشدد "نعلم أن في كل مباراة علينا تقديم 100% للاستمرار، نحن نعلم أن مجموعة اللاعبين الحاليين لن ترتاح وهو أمر تاريخي".

وتابع "ستكون هناك مباريات صعبة بالتأكيد مثل مواجهة اليوم وأيضا هزائم ولكن علينا أن نبقى واقفين على أقدامنا".

وأضاف "عليك دائما التفكير فيما هو قادم، وبالتالي لا نخطط للتوقف بعد الفوز بكأس العالم، ما فعلناه قد حدث بالفعل علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وبسؤاله عن سر استبداله أجاب ميسي "كنت متعبا بعض الشيء، ولهذا السبب طلبت التغيير وربما لن تكون هذه المرة الأخيرة".

وواصل "لكنني أشعر بحالة جيدة ولكنها مباراة صعبة وبدنية للغاية".

أما عن رقم هداف تصفيات أمريكا الجنوبية فقال: "من دواعي سروري أن أتقاسم صدارة الهدافين في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية مع سواريز".

واختتم ميسي تصريحاته "أعتقد أنه أمر رائع للغاية بالنسبة لنا مع ما تعنيه التصفيات".

ويتقاسم ميسي صدارة الهدافين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 29 هدفا بالتساوي مع لويس سواريز.