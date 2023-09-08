ديجافو.. ميسي يقود الأرجنتين لفوز بهدف على الإكوادور في تصفيات كأس العالم

تكرارا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي حصد لقبها منتخب الأرجنتين، تغلب التانجو على منتخب الإكوادور بهدف دون مقابل سجله ليونيل ميسي.

وكانت الأرجنتين قد استهلت مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل سجله ميسي من ركلة جزاء في 9 أكتوبر 2020.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره هذه المرة بتكرار الفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل سجله ميسي، وهذه المرة من ركلة ثابتة.

ورفع ميسي حامل لقب كأس العالم رصيده إلى 104 هدفا دوليا بقميص الأرجنتين.

¡El golazo de Lionel Messi, con sonido ambiente! Así vibró el Monumental con el tiro libre del crack rosarino 🔊🇦🇷#CreeEnGrande pic.twitter.com/hidcpHdR9U — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 8, 2023

ويفصل قائد التانجو خمسة أهداف فقط عن علي دائي مهاجم منتخب إيران السابق وصاحب المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ 123 هدفا مع البرتغال.

وواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بعدما بات الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 29 هدفا بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أوروجواي.

وشهد اللقاء استبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 89 ليشارك بالاسيوس بدلا منه.

وتعد تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في مباراة رسمية يتم استبدال ميسي مع الأرجنتين منذ مواجهة نيجيريا في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وعلى جانب آخر نجح منتخب كولومبيا في التغلب على فنزويلا بهدف دون مقابل سجله رافائيل بوري.

بينما تعادل منتخبا باراجواي وبيرو سلبيا بدون أهداف.