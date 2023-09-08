مواعيد مباريات الجمعة 8 سبتمبر 2023.. مصر ضد إثيوبيا ولقاءات بالجملة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 10:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تستمر منافسات التوقف الدولي اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر سبتمبر 2023.

ويلعب منتخب مصر الأول ضد إثيوبيا في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف منتخب مصر فريق إثيوبيا في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويقام اللقاء على ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وضمن منتخب مصر تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة، بينما فشلت إثيوبيا في التأهل بعدما خطف منتخب غينيا بطاقة التأهل الثانية.

كما يستضيف منتخب بوركينا فاسو نظيره إسواتيني في تمام التاسعة مساء.

وأخيرا تستضيف مالي منتخب جنوب السودان في العاشرة مساء.

تصفيات أمم أوروبا

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بسبع مباريات جديدة اليوم.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على جورجيا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تستضيف تركيا أرمينيا في العاشرة إلا ربع ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما منتخب البرتغال فيحل ضيفا على سلوفاكيا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب كرواتيا نظيره لاتفيا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب أوروجواي نظيره تشيلي في تمام الثانية بعد منتصف الليل ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما يستضيف منتخب البرازيل نظيره بوليفيا في الرابعة إلا ربع فجرا.

مباريات ودية

يلعب منتخب السعودية أمام كوستاريكا في تمام العاشرة مساء على استاد سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل.

ويذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية.

أمم إفريقيا للكرة الطائرة

تقام اليوم منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا في تمام السابعة مساء على صالة 2 المغطاة باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة حتى 14 سبتمبر الجاري.

كأس العالم كرة سلة

يشهد اليوم منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة.

وفي الثانية عشر إلا ربع يلعب منتخب صربيا ضد كندا.

ويلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام ألمانيا في الرابعة إلا ثلث.

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