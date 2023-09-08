تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز

واصل منتخب فنلندا تمسكه بالتأهل لنهائيات يورو 2024 وأشعل صراع المجموعة السابعة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وكازاخستان.

وانتصر منتخب فنلندا على كازاخستان بهدف أنتمان وتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بينما توقف رصيد كازاخستان عند 9 نقاط في المركز الرابع.

وسحق منتخب الدنمارك ضيفه سان مارينو بنتيجة 4-0 سجلها بيير إيميل هوييبرج ويواكيم مايلي ويوناس ويند ويوسف بولسن.

وحقق منتخب سلوفينا الفوز على إيرلندا الشمالية بنتيجة 4-2.

وارتفع رصيد الدنمارك وسلوفينيا إلى 10 نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد انتصاف مشوار التصفيات.

المجموعة الخامسة

انتصر منتخب بولندا بثنائية دون مقابل من توقيع روبرت ليفاندوفسكي سجلها في الشوط الثاني في الدقيقتين 73 و83.

الفوز المتأخر على جزر الفارو رفع رصيد بولندا لـ 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث.

وتعادل منتخبا التشيك وألبانيا بهدف لكل فريق، ويتصدر التشيك الترتيب برصيد 8 نقاط ويليه منتخب ألبانيا برصيد 7 نقاط.

المجموعة السادسة

عاد منتخب المجر بانتصار ثمين من خارج قواعده بالفوز على صربيا بنتيجة 2-1 وفض صراع الصدارة.

وارتفع رصيد المجر لـ 10 نقاط وتكبد منتخب صربيا خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وكان منتخب مونتينجرو تعادل بنتيجة 2-2 مع ليتوانيا ليظل كلاهما في المركزين الثالث والرابع بـ 5 نقاط ونقطتين على الترتيب.

ويتأهل أول وثاني الترتيب من كل مجموعة إلى نهائيات يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.