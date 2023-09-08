الصفقة 14 - بلدية المحلة يتعاقد مع مصطفى صبحي
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:50
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع مصطفى صبحي قادما من صفوف مودرن فيوتشر.
مصطفى صبحي
النادي : مودرن فيوتشر
ويواصل بلدية الملحة تدعيماته تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.
وأعلن بلدية المحلة تعاقده مع مصطفى صبحي دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.
وبات مصطفى صبحي الصفقة رقم 14 التي يبرمها نادي بلدية المحلة هذا الصيف.
صفقات بلدية المحلة الصيفية:
أحمد العش من البنك الأهلي.
عبد الله محمود من المقاولون العرب
أحمد رضا من وادي دجلة
إبراهيم شتا من بيراميدز
محمد الزافراني من إسبانيول
مهاب أشرف من سموحة
البوروندي محمد ألاميسي
كريم أشرف من دكرنس
يوسف حسن من بورتو السويس
محمد أشرف من بورتو السويس
محمد عبد الناصر من فاركو
مؤمن راضي من إنبي
ماجد هاني من الزمالك
مصطفى صبحي من مودرن فيوتشر.
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