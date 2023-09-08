الصفقة 14 - بلدية المحلة يتعاقد مع مصطفى صبحي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:50

كتب : رضا السنباطي

نادي بلدية المحلة

أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع مصطفى صبحي قادما من صفوف مودرن فيوتشر.

ويواصل بلدية الملحة تدعيماته تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن بلدية المحلة تعاقده مع مصطفى صبحي دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

أخبار متعلقة:
إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان تصفيات أمم إفريقيا – تنزانيا توقف انتصارات الجزائر وترافقها إلى النهائيات تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية تصفيات أمم إفريقيا - قبل مواجهة مصر.. تونس في صدارة الترتيب بثلاثية أمام بوتسوانا

وبات مصطفى صبحي الصفقة رقم 14 التي يبرمها نادي بلدية المحلة هذا الصيف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

أحمد العش من البنك الأهلي.

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

مصطفى صبحي من مودرن فيوتشر.

بلدية المحلة مودرن فيوتشر مصطفى صبحي
نرشح لكم
إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان الجونة يتعاقد مع موكا لاعب لافيينا الصفقة الـ 19.. زد يضم محمد رضا من حرس الحدود خالد بيبو: اتحاد الكرة أبلغنا بعودة رباعي الأهلي من المنتخب بعد مباراة إثيوبيا كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر عبد المنصف يكشف سبب غياب عواد عن الزمالك أمام السكة الحديد انتخابات الزمالك - 5 مرشحين جدد بنهاية اليوم الرابع.. العدد يرتفع إلى 13 إيسترن كومباني يعلن انتقال لاعب وسط لـ فاركو
أخر الأخبار
ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. أمرابط خارج معسكر المغرب بسبب الإصابة 8 دقيقة | الوطن العربي
تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 14 - بلدية المحلة يتعاقد مع مصطفى صبحي 29 دقيقة | الكرة المصرية
إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان 32 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا – تنزانيا توقف انتصارات الجزائر وترافقها إلى النهائيات 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات يورو 2024 - فرنسا تضع قدما في البطولة بالفوز على أيرلندا.. وهولندا تضرب اليونان بثلاثية 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - قبل مواجهة مصر.. تونس في صدارة الترتيب بثلاثية أمام بوتسوانا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
نيمار: لا أعلم إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل