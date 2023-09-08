إسماعيل يوسف يكشف موافقة لجنة إدارة الزمالك على استمرار علاج لاعبه مريض السرطان

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، و أحمد فؤاد الوطن المدير المالي.

و قال رئيس قطاعات الناشئين إن الجلسة التي عقدها اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير الفني، جاءت لمناقشة بعض الأمور الخاصة بقطاعات الناشئين.

وأضاف رئيس قطاعات الناشئين، أنه تم التأكيد خلال الجلسة على تيسير كافة أمور قطاع الناشئين و القطاعات الأخري وتوفير الامكانيات في حدود المطلوب.

وأوضح إسماعيل يوسف أن اللجنة أشادت بنتائج فرق قطاع الناشئين والجهد المبذول، مؤكدا أن الهدف دائما هو تجهيز كل فرق الشباب لخدمة الفريق الأول وإعداد ذخيرة من اللاعبين المميزين ليكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.

وكشف رئيس قطاعات الناشئين عن موافقة اللجنة المكلفة بإدارة النادي على استمرار دعم سعد محمد في ظروف مرضه، كما كان يحدث في السابق، منذ بداية أزمته الصحية، بعد تقدمه بطلب للوقوف خلف اللاعب كونه أحد أبناء النادي، وهو الدور الأساسي للنادي للوقوف مع أبنائه في جميع المواقف.

ماذا حدث؟

اكتشف سعد محمد ناشئ الزمالك إصابته بالسرطان في 2020، وروى لـ FilGoal.com كيف حدث ذلك.

قبل نهاية الموسم الماضي شعرت بتعب وإرهاق شديد وعدم قدرة على الركض، وبسبب ذلك غبت عن آخر 6 مباريات، واعتقدت إنه إجهاد.

المفاجأه حدثت أثناء إجراء تحاليل للسفر إلى السعودية رفقة والدي لعمل عمرة، اكتشفت من التحاليل وجود نقص وانخفاض في نسب الدم، وتوجهت إلى طبيب أمراض دم ولم يكتشف المرض.

ظللت شهرين ما بين المستشفيات وأجريت تحليل "بزل" نخاع شوكي وكانت المفاجأة اكتشاف مرضي بسرطان الدم بعد يوم واحد، والحمد لله على هذا.

التعافي والعودة

أعلن سعد محمد عبر FilGoal.com تعافيه من المرض في أغسطس 2022.

وقال سعد محمد: "تعافيت من مرض السرطان بعد أكثر من عامين من العلاج".

وأضاف "تواجدت في المستشفى اليوم للخضوع لجسلة الكيماوي، وقبلها قمت بعمل بعض الفحوصات ليؤكد الأطباء أنني لم أعد بحاجة للكيماوي وسأكتفي ببعض الأدوية".

وواصل "الأطباء أكدوا لي إمكانية العودة لممارسة الرياضة من جديد".

واستطرد "إدارة الزمالك كانت على تواصل دائم معي منذ اليوم الأول حتى الآن وأشكرهم على ذلك، ونتواصل الآن لتنسيق موعد العودة للتدريبات".

ولكن قبل أيام عاود المرض مهاجمته من جديد، وهو حاليا يواصل خضوعه للعلاج.