نيمار: لا أعلم إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

كشف نيمار نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل أن كرة القدم في السعودية هي كما توجد في أي دولة بالعالم.

نيمار النادي : الهلال البرازيل

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا مستهل مشوار التصفيات بكأس العالم 2026.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي لمنتخب البرازيل: "أضمن لكم أن كرة القدم في السعودية هي كما نعرفها، الكرة مستديرة، وهناك مرمى، وبالنظر إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي، لا أعلم إذا كانت أفضل من الدوري الفرنسي".

وأضاف "التدريبات قوية، وهناك عطش للفوز، لي ولزملائي وهذا رائع، أريد تحقيق الألقاب مع الهلال، هذا لا يغير رأيي كثيرا".

وعن محاولته التأقلم مع الثقافة العربية والسعودية أجاب قائلا: "لم أواجه أي نوع من الصعوبة مع الثقافة العربية. من الواضح أنني اتعلم اللغة العربية وما زلت لا أتكلم. لغتي الفرنسية بعد خمس أو ست سنوات، كانت سيئة للغاية".

وأكمل "ليس كثيرا من الاختلافات. الأهم هو تواجدك على أرض الملعب، والانسجام مع زملائك في الفريق. إنها ثقافة جديدة سأذهب إليها، وكنت سعيدا باكتشافها، وقد استقبلني الجميع بشكل جيد".

وأتم "لمن يفكر في أن الدوري السعودي غير معروف وضعيف، الكل قال ذلك عندما ذهبت للدوري الفرنسي، وكان هذا هو المكان الذي تعرضت فيه لأكبر ضربة في حياتي (ضاحكا)".

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي بعقد يمتد لموسمين.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.