"خذيته غصب".. الاتحاد يعلن التعاقد مع فيصل الغامدي ويرد صاعا قديما لـ أهلي جدة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

فيصل الغامدي

أعلن اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع فيصل الغامدي لاعب الاتفاق في آخر لحظات سوق الانتقالات في المملكة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن الصفقة كلفت العميد 47 مليون ريال، إضافة إلى انتقال لاعبه الشاب ثامر الخيبري إلى الاتفاق، وتحويل إعارة حمدان الشمراني إلى انتقال نهائي.

وقدم الاتحاد لاعبه الجديد معلقا: "الفرق.. تدرون اش الفرق؟! خلّي وخذيته غصب".

ويرمز الاتحاد هنا إلى صراعه على ضم اللاعب ضد غريمه المحلي أهلي جدة الذي كان مهتما بالتعاقد مع الغامدي، قبل أن يحسم النمور الصفقة في الأمتار الأخيرة.

أما استخدام ذلك التعليق على وجه التحديد، فيرجع إلى 22 يناير الماضي، حين استخدمه الأهلي نفسه في تقديم اللاعب منصور الشمري.

وحصل الأهلي على خدمات الشمري معارا على النصر، بعد صراع مع غريمه الاتحاد.

لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما، لعب مع الاتفاق 31 مباراة في الموسم الماضي وصنع هدفا.

ورغم تمسك ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق ببقائه، إلا أن الصراع الجداوي لضم اللاعب عجل بخروجه في الصيف.

وتعاقد اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا ولويز فيليبي على مستوى الأجانب.

أما على المستوى المحلي، فقد تعاقد مع فيصل الغامدي وحسن قادش وصالح جمعان وسلطان الفرحان وعبد الله المعيوف وفرحان الشمراني.

الدوري السعودي أهلي جدة اتحاد جدة فيصل الغامدي
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"خذيته غصب".. الاتحاد يعلن التعاقد مع فيصل الغامدي ويرد صاعا قديما لـ أهلي جدة ساعة | السعودية
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