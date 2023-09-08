"خذيته غصب".. الاتحاد يعلن التعاقد مع فيصل الغامدي ويرد صاعا قديما لـ أهلي جدة

أعلن اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع فيصل الغامدي لاعب الاتفاق في آخر لحظات سوق الانتقالات في المملكة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن الصفقة كلفت العميد 47 مليون ريال، إضافة إلى انتقال لاعبه الشاب ثامر الخيبري إلى الاتفاق، وتحويل إعارة حمدان الشمراني إلى انتقال نهائي.

وقدم الاتحاد لاعبه الجديد معلقا: "الفرق.. تدرون اش الفرق؟! خلّي وخذيته غصب".

الفرق .. تدرون اش الفرق ؟! خلّي وخذيته غصب 😉 pic.twitter.com/3aMDcPZOMb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2023

ويرمز الاتحاد هنا إلى صراعه على ضم اللاعب ضد غريمه المحلي أهلي جدة الذي كان مهتما بالتعاقد مع الغامدي، قبل أن يحسم النمور الصفقة في الأمتار الأخيرة.

أما استخدام ذلك التعليق على وجه التحديد، فيرجع إلى 22 يناير الماضي، حين استخدمه الأهلي نفسه في تقديم اللاعب منصور الشمري.

وحصل الأهلي على خدمات الشمري معارا على النصر، بعد صراع مع غريمه الاتحاد.

الفرق .. تدرون اش الفرق ؟! خلّي وخذيته غصب 👌🏻🤩 pic.twitter.com/k4ncK9PkhA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 22, 2023

لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما، لعب مع الاتفاق 31 مباراة في الموسم الماضي وصنع هدفا.

ورغم تمسك ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق ببقائه، إلا أن الصراع الجداوي لضم اللاعب عجل بخروجه في الصيف.

وتعاقد اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا ولويز فيليبي على مستوى الأجانب.

أما على المستوى المحلي، فقد تعاقد مع فيصل الغامدي وحسن قادش وصالح جمعان وسلطان الفرحان وعبد الله المعيوف وفرحان الشمراني.