الجونة يتعاقد مع موكا لاعب لافيينا

دعم نادي الجونة صفوفه بالتعاقد مع أيمن موكا لاعب نادي لافيينا قبل انطلاق مسابقة الدوري.

ويواصل الجونة تدعيماته تحضيرا لخوض مناسفات الموسم المقبل بعد عودته إلى مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الجونة تعاقده مع أيمن موكا لاعب فيينا دون الكشف عن تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وظهر موكا - مواليد 97 - مع فريق كفر الشيخ عندما لعب معارا أمام فاركو في النسخة الماضية من كأس مصر.

وحسم الجونة عودته إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل رفقة ناديي بلدية المحلة وزد.

وضم الفريق قبل ذلك كل من صبري رحيل وأليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وجلال فارس لاعب الأهلي وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول وحسام محمد.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.