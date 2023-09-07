قطر تخسر من كينيا وديا
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 23:14
كتب : FilGoal
خسر منتخب قطر من نظيره الكيني وديا بنتيجة 2-1.
وأقيمت المباراة على استاد الجنوب مساء اليوم الخميس.
وتقدم منتخب كينيا أولا عبر جوزيف أوكومو برأسية متقنة في الدقيقة 20.
وتعادل العنابي بهدف من ركلة جزاء حسن الهيدوس في الدقيقة 34.
🎥 - هدف منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب حسن الهيدوس 💪.September 7, 2023
وخطف منتخب كينيا لفوز بهجف أموس أوبيرو بعد تمريرة حاسمة من مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.
وتعد تلك الخسارة الثالثة لمنتخب قطر مع البرتغالي كارلوس كيروش من أصل 6 مباريات.
ويخوض منتخب قطر ودية أخرى يوم 12 سبتمبر الجاري مع روسيا ستقام على نفس الملعب.
ويستعد منتخب قطر للمشاركة في كأس آسيا حيث يتواجد في مجموعة تضم لبنان وطاجيكستان والصين.
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قطر تخسر من كينيا وديا 21 دقيقة | الوطن العربي