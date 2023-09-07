قطر تخسر من كينيا وديا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

بسام الراوي - قطر - كينيا

خسر منتخب قطر من نظيره الكيني وديا بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة على استاد الجنوب مساء اليوم الخميس.

وتقدم منتخب كينيا أولا عبر جوزيف أوكومو برأسية متقنة في الدقيقة 20.

أخبار متعلقة:
دغموم يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح في قطر الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة.. قطر تودع الكأس الذهبية برباعية من بنما الكأس الذهبية - على أنغام "سطلانة".. قطر تهزم المكسيك وتتأهل لربع النهائي الكأس الذهبية - قطر تخسر في الـ+97.. والمكسيك تحقق رقما قياسيا في انطلاقة قوية

وتعادل العنابي بهدف من ركلة جزاء حسن الهيدوس في الدقيقة 34.

وخطف منتخب كينيا لفوز بهجف أموس أوبيرو بعد تمريرة حاسمة من مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وتعد تلك الخسارة الثالثة لمنتخب قطر مع البرتغالي كارلوس كيروش من أصل 6 مباريات.

ويخوض منتخب قطر ودية أخرى يوم 12 سبتمبر الجاري مع روسيا ستقام على نفس الملعب.

ويستعد منتخب قطر للمشاركة في كأس آسيا حيث يتواجد في مجموعة تضم لبنان وطاجيكستان والصين.

قطر كينيا كارلوس كيروش
نرشح لكم
أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - 3 صفقات جديدة ومعار للترجي.. أزمة في انتقال العويس موسيماني يشترط اعتذار عمر خربين عما بدر منه قبل إعادته لتدريبات الفريق سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن كما انفرد في الجول – أحمد سمير إلى الأهلي بنغازي رونالدو يسجل ويصنع في خماسية النصر.. سقوط الأهلي المروع وفوز جيرارد بصناعة هندرسون رغم النقص العددي.. شريف يسجل أول أهدافه ويحسم فوز الخليج الأول على الشباب
أخر الأخبار
الجونة يتعاقد مع موكا لاعب لافيينا 8 دقيقة | الكرة المصرية
قطر تخسر من كينيا وديا 21 دقيقة | الوطن العربي
منتخب مصر بزيه التقليدي أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 30 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الـ 19.. زد يضم محمد رضا من حرس الحدود 53 دقيقة | الدوري المصري
خالد بيبو: اتحاد الكرة أبلغنا بعودة رباعي الأهلي من المنتخب بعد مباراة إثيوبيا 54 دقيقة | منتخب مصر
كاف يحدد موعد اختيار البلد المضيف لـ أمم إفريقيا 2025 و2027.. في الجول يكشف المرشحين النهائيين ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس إفريقيا - غانا وأنجولا يحجزان مقعديهما في النهائيات ساعة | الكرة الإفريقية
كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل