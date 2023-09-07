منتخب مصر بزيه التقليدي أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا غدا الجمعة في السابعة مساءً في ختام مشوار التصفيات القارية.

وأسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء المنتخب القميص الاحمر والشورت الابيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص والشورت الأصفر.

وحضر الاجتماع الفني: مينا سامح إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر الوطني.

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا.