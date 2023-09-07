الصفقة الـ 19.. زد يضم محمد رضا من حرس الحدود

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 22:42

كتب : رضا السنباطي

نادي زد - بيان رسمي

أعلن نادي زد ضم محمد رضا لاعب حرس الحدود لمدة ثلاث سنوات.

الظهير الأيمن سبق له اللعب لأندية منية سمنود وبتروجت والقناة.

وساهم اللاعب في قيادة حرس الحدود للتأهل للدوري الممتاز وشارك الموسم الماضي مع الفريق.

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رضا أصبح اللاعب الـ 19 الذي يتعاقد معه زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض رضا 26 مباراة الموسم الماضي في الدوري المصري وكأس مصر بقميص حرس الحدود.

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وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات ، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي ، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الاهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة ومصطفي زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الاهلي ، وايضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات و الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لثلاث سنوات ومحمد رضا قادما من حرس الحدود.

وصعد زد للدوري الممتاز حديثا برفقة الجونة وبلدية المحلة، بينما هبط كل من أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

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