خالد بيبو: اتحاد الكرة أبلغنا بعودة رباعي الأهلي من المنتخب بعد مباراة إثيوبيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 22:42

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي عن نهاية أزمة الرباعي الدولي الذي طالب النادي الأحمر باستعادته قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في قائمة الفراعنة بقيادة روي فيتوريا.

وقال خالد بيبو في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "جرت اتصالات عديدة خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب".

أخبار متعلقة:
كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

وأضاف "كلاهما أكد أن لاعبي الأهلي الأربعة سيغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وفقا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ولا مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم "الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع".

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة لاستثناء لاعبيه من التواجد في قائمة المنتخب بعد ضمان التأهل بالفعل إلى أمم إفريقيا بغض النظر عن نتيجة إثيوبيا.

وبذلك ينتهي الأمر بلعب الرباعي لمباراة إثيوبيا الرسمية في ختام التصفيات يوم الجمعة 8 سبتمبر، على أن يعودوا بدون خوض مباراة تونس الودية يوم 12 وفقا لما أعلنه الأهلي.

وكان روي فيتوريا مدرب المنتخب قد قال في المؤتمر الصحفي: "قبل الحديث عن لاعبين يريدون الخروج من المعسكر، لا أحد يعلم من سيلعب المباراة غدا ومصطفى محمد شاهد على ذلك، سنرى كيف ستسير المباراة وبعدها سنقرر. ومنتبه لكل ما يقال".

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

خالد بيبو الأهلي منتخب مصر حازم إمام محمد غرابة روي فيتوريا محمد الشناوي محمد هاني محمد عبد المنعم مروان عطية
نرشح لكم
ميكالي: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية.. والباب دائما مفتوح لجميع اللاعبين استعدادا لـ باريس 2024.. تعادل أول بين مصر الأولمبي وروسيا خبر في الجول - استمرار مفاوضات منتخب مصر لوديتي شهر أكتوبر المقبل انتهت - مصر الأولمبي (1) (1) روسيا.. تعادل قبل مواجهة جديدة مؤتمر مصطفى محمد: عرض من الدوري السعودي؟ ارتدي حاليا قميص منتخب مصر تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر أساسي ضد روسيا.. وغياب حمزة علاء مؤتمر فيتوريا: إراحة صلاح أمام إثيوبيا قراري.. وتضارب المواعيد؟ التخطيط أولا في مصلحة المنتخب مؤتمر مدرب إثيوبيا: مواجهة مصر للتحضير لتصفيات كأس العالم.. ولا نلعب ضد صلاح فقط
أخر الأخبار
الصفقة الـ 19.. زد يضم محمد رضا من حرس الحدود 19 دقيقة | الدوري المصري
خالد بيبو: اتحاد الكرة أبلغنا بعودة رباعي الأهلي من المنتخب بعد مباراة إثيوبيا 20 دقيقة | منتخب مصر
كاف يحدد موعد اختيار البلد المضيف لـ أمم إفريقيا 2025 و2027.. في الجول يكشف المرشحين النهائيين 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس إفريقيا - غانا وأنجولا يحجزان مقعديهما في النهائيات 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية.. والباب دائما مفتوح لجميع اللاعبين ساعة | منتخب مصر
عبد المنصف يكشف سبب غياب عواد عن الزمالك أمام السكة الحديد ساعة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك - 5 مرشحين جدد بنهاية اليوم الرابع.. العدد يرتفع إلى 13 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل