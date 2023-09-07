خالد بيبو: اتحاد الكرة أبلغنا بعودة رباعي الأهلي من المنتخب بعد مباراة إثيوبيا

كشف خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي عن نهاية أزمة الرباعي الدولي الذي طالب النادي الأحمر باستعادته قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

ويتواجد الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في قائمة الفراعنة بقيادة روي فيتوريا.

وقال خالد بيبو في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "جرت اتصالات عديدة خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب".

وأضاف "كلاهما أكد أن لاعبي الأهلي الأربعة سيغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وفقا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ولا مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم "الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع".

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة لاستثناء لاعبيه من التواجد في قائمة المنتخب بعد ضمان التأهل بالفعل إلى أمم إفريقيا بغض النظر عن نتيجة إثيوبيا.

وبذلك ينتهي الأمر بلعب الرباعي لمباراة إثيوبيا الرسمية في ختام التصفيات يوم الجمعة 8 سبتمبر، على أن يعودوا بدون خوض مباراة تونس الودية يوم 12 وفقا لما أعلنه الأهلي.

وكان روي فيتوريا مدرب المنتخب قد قال في المؤتمر الصحفي: "قبل الحديث عن لاعبين يريدون الخروج من المعسكر، لا أحد يعلم من سيلعب المباراة غدا ومصطفى محمد شاهد على ذلك، سنرى كيف ستسير المباراة وبعدها سنقرر. ومنتبه لكل ما يقال".

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.