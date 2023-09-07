ميكالي: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية.. والباب دائما مفتوح لجميع اللاعبين

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

استعرض روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي بعض الصعوبات التي واجهته أمام روسيا.

وانتهت ودية منتخب مصر الأولمبي وروسيا بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة أقيمت على استاد السويس.

وقال روجيرو ميكالي عقب نهاية اللقاء: "خضنا مباراة صعبة، والصعوبات سببها أن أغلب اللاعبين في فترة الإعداد ولم يخضوا أي مباراة رسمية بعد بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة".

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وأضاف "اختبار جيد وكان في أيدينا الفوز باللقاء".

وأكمل "حمزة علاء أصيب وعوضناه وفضلنا إراحته، وكذلك اعتمدنا على عدة لاعبين أصغر بكثير ولدينا 3 لاعبين ضمن منتخب مصر الأول، حققنا وإيجابيات كثيرة من المباراة".

وعن التنسيق مع الأهلي أجاب قائلا: "مثلما تساعدنا الأندية علينا أن نسهل عليهم الأمور سواء الأهلي أو أي فريق آخر، التنسيق موجود بالفعل على حسب الاحتياجات للمنتخبات والأندية".

وأشار الاتحاد في وقت سابق إلى هناك اتفاق مسبق بين محمد بركات وخالد بيبو مدير الكرة بالأهلى على انضمام لاعبي الأهلى الدوليين: حمزة علاء وأحمد نبيل ورأفت خليل إلى الاهلى بعد ودية اليوم الخميس فى إطار ارتباط الاهلى باستعدادات لـ السوبر الإفريقي.

وأردف "هدفنا الأول هو تنظيم برنامج لمتابعة كل اللاعبين المحترفين في الخارج سواء مصريين أو من أصول مصرية، والباب دائما مفتوح لجميع اللاعبين تحت أي ظروف".

وشدد "من أول مقابلة لي عقب تولي المهمة وأنا هدفي كمدرب الحصول على ميدالية في الأولمبياد وهذا هدفي".

وأتم عن هل يوجد مشكلة في مركز المهاجم أجاب: "لدينا أسامة فيصل وإبراهيم عادل، سنكتشف ونتابع ونستطيع الحصول على أفضل توليفة قبل الأولمبياد".

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم 11 سبتمبر الجاري على نفس الملعب.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا للمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما.

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