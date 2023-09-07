عبد المنصف يكشف سبب غياب عواد عن الزمالك أمام السكة الحديد

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 21:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - محمد عبد المنصف

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك عن سبب عدم مشاركة محمد عواد في ودية السكة الحديد التي أقيمت اليوم.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "محمد عواد يعاني من إصابة بخشونة ورشح في الركبة قبل نهاية الموسم الماضي، مما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الزمالك بنهاية الموسم".

وأضاف "الحارس يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية لتجهيزه من الناحية الطبية قبل بداية الموسم".

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وكان الجهاز الفني للزمالك منح الفرصة لعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء ثنائي حراسة المرمى خلال مباراة السكة الحديد الودية والتي أقيمت من 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.

وشدد عبد المنصف على ثقته في قدرات الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

وقال عبد المنصف: "الثنائي نفاد ومعاذ لديهما قدرات فنية مميزة ما دفعني لتصعيدهما لصفوف الفريق الأول والاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف :"الثنائي قدم مستوى فني مميز خلال مباراة اليوم ونجح الحارسان في الحفاظ على شباكهما نظيفة".

واختتم "الثنائي أيضا حصل على ثقة الجهاز الفني بقيادو أوسوريو الذي قرر قيدهما بالقائمة الأفريقية بجانب محمد صبحي ومحمد عواد".

وفاز نادي الزمالك على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل ناصر منسي وسامسون أكينيولا (هدفين) أهداف الزمالك في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

الزمالك محمد عبد المنصف أوسوريو
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