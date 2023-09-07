انتخابات الزمالك - 5 مرشحين جدد بنهاية اليوم الرابع.. العدد يرتفع إلى 13

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم خمسة مرشحين جدد.

وتقدم الرباعي أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف ومروة البورجي ونجلاء الناجي بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

بينما بات محمد خالد الصادق أول مرشح لمنصب العضوية تحت السن.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 13 مرشحا.

المرشحون حتى الآن:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

منصب العضوية فوق السن:

أحمد عفيفي

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

منصب العضوية تحت السن:

محمد خالد الصادق

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.