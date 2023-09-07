استعدادا لـ باريس 2024.. تعادل أول بين مصر الأولمبي وروسيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر الأولمبي ضد روسيا

بدأ منتخب مصر الأولمبي استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بالتعادل مع منتخب روسيا بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد السويس.

سجل هدف منتخب مصر: بلال مظهر عبد الرحمن، فيما سجل ستيبان أوجانيسيان هدف روسيا.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم 11 سبتمبر الجاري.

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وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا للمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما.

وصف المباراة

بدأ منتخبنا الأولمبي المباراة بقوة وفي الدقيقة السابعة أرسل محمود صابر عرضية أرضية من الجهة اليسرى أودعها بلال مظهر عبد الرحمن في الشباك بسهولة.

سيطر منتخب مصر الأولمبي على الكرة بفضل التمريرات القصيرة وتقارب الخطوط.

ومحاولات منتخب مصر التالية لم تكتمل لتهدد مرمى روسيا.

وفي الدقيقة 42 أشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء في وجه أحمد عيد بداعي الاعتراض.

روجيرو ميكالي أجرى 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني بمشاركة محمد حمدي ومصطفى سعد وعبد الرحمن عاطف بدلا من حاتم سكر وأحمد عاطف وبلال مظهر على الترتيب.

في بداية الشوط الثاني استغل لاعبو روسيا ارتباك محمد السيد حارس المنتخب الأولمبي وضغط عليه لاعب وتحصل على الكرة وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها ستيبان أوجانيسيان في الشباك.

ضغط روسيا في الدقائق التالية كاد أن يسفر عن الهدف الثاني لكن تسديدة بعد عرضية من الجهة اليسرى مرت أعلى العارضة.

ودفع البرازيلي بتغييرين بإشراك عمر فايد وأحمد سيد عبد النبي بدلا من محمد طارق وأحمد عيد في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 68 عاد محمود صابر لتعزيز الهجوم وراوغ المدافع وسدد كرة قوية بيمناه تصدى لها الحارس ببراعة.

وبعد دقيقة أرسل صابر عرضية متقنة مرت من الحارس لكن لم يتعامل معها مصطفى سعد بشكل جيد وخرجت دون خطورة.

ومن ركنية روسية وإثر خروج خاطئ من حارس المنتخب، سدد لاعب روسيا الكرة مرتين في القائم الأيسر ثم جاءت الثالثة أعلى العارضة.

ثم شارك محمد سمير ومحمود جهاد بدلا محمد مغربي ومحمود صابر في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد محمد حمدي ركلة ثابتة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وكاد علي زعزع أن يسجل هدفا قاتلا لمنتخب مصر لكن تسديدته أبعدها الحارس لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم 11 سبتمبر الجاري على نفس الملعب.

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