أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة

لا تزال حركة تنقلات حراس المرمى مستمرة بقوة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات للدوري السعودي.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون.

ووقع العالمي عقدا مع حارسه الجديد مدته 3 سنوات.

الحارس البالغ من العمر 27 عاما نشأ في صفوف أهلي جدة، ولعب لأندية الشباب والفيصلي والوحدة قبل التعاون والآن النصر.

حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛 حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023

على الجانب الآخر عوض التعاون حارسه المنتقل بالتعاقد مع صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة.

وأعلن التعاون رسميا عن تعاقده مع الوحيمد على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وسبق للوحيمد اللعب لأندية النجوم والنصر والعين قبل الاتحاد في السعودية.

✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد #صالح_الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/yiODXQTO7c — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023

ثم أعلن النصر عن إعارة حارسه أمين بخاري إلى الاتفاق لمدة موسم واحد.

طائرة فارسنا الجديد تحطُ الرحال في كتيبة النواخذة ✈️ أمين بخاري؛ رسميًا اتفاقي ✍️🟢#الاتفاق | #بخاري_اتفاقي pic.twitter.com/kL1mYEBbiT — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2023

من جانبه كان الاتحاد قد ضم عبد الله المعيوف قادما من الهلال السعودي.

وجاء ذلك بعد تعاقد الهلال بدوره مع المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق.

كل ذلك يأتي في ظل التكهنات بشأن البرازيلي مارسيل جروهي حارس مرمى الاتحاد، الذي يُشاع أنه في طريقه للرحيل بعد وصول المعيوف، لتقليل عدد الأجانب في قائمة العميد.

ويملك الاتحاد 10 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، ومتاح له تسجيل 8 فقط في القائمة النهائية، في موعد أقصاه 15 سبتمبر.

أجانب الاتحاد: البرازيلي مارسيلو جروهي - الإيطالي لويز فيليبي - المصري أحمد حجازي - البرازيلي فابينيو - الفرنسي نجولو كانتي - الإيطالي إيجور كورونادو - البرتغالي جوتا - الفرنسي كريم بنزيمة - المغربي رزاق حمد الله - البرازيلي رومارينيو.

ويعاني حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستكلفه الغياب عن النصف الأول من الموسم على أقل تقدير، وبالتالي أوضحت تقارير أنه سيتم رفع اسمه من القائمة تمهيدا لإعادة قيده في الشتاء، وبالتالي يحتاج الاتحاد لإخلاء مقعد واحد في الوقت الراهن.

وكان طارق حامد نجم الوسط قد انتقل إلى صفوف ضمك.