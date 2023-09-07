أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

راغد النجار

لا تزال حركة تنقلات حراس المرمى مستمرة بقوة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات للدوري السعودي.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون.

ووقع العالمي عقدا مع حارسه الجديد مدته 3 سنوات.

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الحارس البالغ من العمر 27 عاما نشأ في صفوف أهلي جدة، ولعب لأندية الشباب والفيصلي والوحدة قبل التعاون والآن النصر.

على الجانب الآخر عوض التعاون حارسه المنتقل بالتعاقد مع صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة.

وأعلن التعاون رسميا عن تعاقده مع الوحيمد على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وسبق للوحيمد اللعب لأندية النجوم والنصر والعين قبل الاتحاد في السعودية.

ثم أعلن النصر عن إعارة حارسه أمين بخاري إلى الاتفاق لمدة موسم واحد.

من جانبه كان الاتحاد قد ضم عبد الله المعيوف قادما من الهلال السعودي.

وجاء ذلك بعد تعاقد الهلال بدوره مع المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق.

كل ذلك يأتي في ظل التكهنات بشأن البرازيلي مارسيل جروهي حارس مرمى الاتحاد، الذي يُشاع أنه في طريقه للرحيل بعد وصول المعيوف، لتقليل عدد الأجانب في قائمة العميد.

ويملك الاتحاد 10 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، ومتاح له تسجيل 8 فقط في القائمة النهائية، في موعد أقصاه 15 سبتمبر.

أجانب الاتحاد: البرازيلي مارسيلو جروهي - الإيطالي لويز فيليبي - المصري أحمد حجازي - البرازيلي فابينيو - الفرنسي نجولو كانتي - الإيطالي إيجور كورونادو - البرتغالي جوتا - الفرنسي كريم بنزيمة - المغربي رزاق حمد الله - البرازيلي رومارينيو.

ويعاني حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستكلفه الغياب عن النصف الأول من الموسم على أقل تقدير، وبالتالي أوضحت تقارير أنه سيتم رفع اسمه من القائمة تمهيدا لإعادة قيده في الشتاء، وبالتالي يحتاج الاتحاد لإخلاء مقعد واحد في الوقت الراهن.

وكان طارق حامد نجم الوسط قد انتقل إلى صفوف ضمك.

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