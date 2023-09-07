إيسترن كومباني يعلن انتقال لاعب وسط لـ فاركو

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 20:52

كتب : رضا السنباطي

محمد السيد - فاركو

أعلن نادي ايسترن كومباني، انتقال محمد السيد لاعب الفريق إلي نادي فاركو.

وضم فاركو محمد السيد لاعب خط وسط الفريق مواليد 2003، في صفقة انتقال نهائي.

وتعاقد فاركو مع محمد السيد، بعد ظهوره مع الفريق بشكل مميز في بطولة الممتاز ب الموسم الماضي.

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ولم يعلن بعد فاركو صفقاته بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الفريق ضم محمود البدري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكذلك شريف دابو وباباكار نداي مدافع منتخب السنغال للشباب.

وسبق أعلن المجد السكندري انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

فاركو إيسترن كومباني محمد السيد
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