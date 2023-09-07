الشرق الأوسط: فشل صفقة انتقال سانشو إلى الاتفاق.. والكشف عن السبب

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

فشلت مفاوضات الاتفاق السعودي لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد على خلفية أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الصفقة قد فشلت بسبب مطالب مانشستر يونايتد الذي يريد 50 مليون جنيه استرليني (62 مليون دولار)

ويعتبر الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد أكثر الأندية السعودية البعيدة عن صندوق الاستثمار، صرفا في سوق الانتقالات الحالي.

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ونجح الاتفاق في ضم كل من جوردان هندرسون قائد ليفربول وجورجينو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان وليفربول السابق والتركي بيرات أوزديمير لتدعيم خط الوسط.

بينما في الدفاع نجح الاتفاق في ضم الأسكتلندي جاك هندري لاعب كلوب بروج البلجيكي.

بينما في الهجوم دعم الاتفاق بكل من موسى ديمبيلي لاعب ليون والإنجليزي ديمراي جراي جناح إيفرتون.

ويسعى الاتفاق لاستكمال التدعيمات بضم سابع الأجانب في سوق الانتقالات الحالية.

وبالإضافة للتعاقدات الستة مع لاعبين أجانب، يمتلك الاتفاق الثنائي، باولو فيكتور حارس المرمى والمدافع مارسيل تيسيراند لاعب فناربهتشة السابق.

ماذا حدث؟

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سبب استبعاد الجناح جادون سانشو من قائمة الفريق في مواجهة أرسنال.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

على الجانب الآخر رد سانشو بصورة فورية عبر تويتر في بيان مقتضب قائلا:

رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه. لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع.

أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا.

كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء.

وخسر الشياطين الحمر أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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